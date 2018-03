Dove vedere Udinese-Sassuolo, diretta live e streaming 17 marzo 2018

Oggi alle 18.00 l’Udinese attende la visita del Sassuolo alla Dacia Arena.

Oddo dovrebbe ritrovare Larsen in difesa, in ballottaggio con Nuytinck. In attacco nessun dubbio: De Paul giocherà alle spalle di Maxi Lopez. Negli emiliani, Iachini pensa al cambio tattico: oltre al classico 4-3-3 c’è anche la variante 3-5-2, visto che mancano tre squalificati importanti: Berardi, Peluso e Ragusa. Lemos si gioca il posto da titolare con Rogerio mentre viaggia verso una maglia dal 1′ per il giovane Adjapong.



LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE – SASSUOLO

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Larsen, Danilo, Samir; Widmer, Balic, Behrami, Jankto, Adnan; De Paul; Lopez. All.: Oddo

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Goldaniga, Acerbi, Rogerio; Missiroli, Magnanelli, Duncan; Politano, Babacar, Adjapong. All.: Iachini

ARBITRO: Abisso

LA COPERTURA TELEVISIVA di UDINESE – SASSUOLO su Sky Sport

Chiusa la 28^ giornata di campionato – che ha visto la vittoria di quasi tutte le big del campionato (tranne Inter, Napoli e Lazio) – la Serie A TIM è pronta a tornare in scena con la 29° giornata. Una due giornate di calcio che inizierà oggi con gli anticipi di Udine e di Ferrara (Spal-Juventus ore 20.45), e che si chiuderà domani sera, domenica 18 marzo con Napoli-Genoa e Lazio-Bologna. Una sfida importante, non solo per rivalità, ma anche per obiettivi di classifica diversi per entrambe è quella della Dacia Arena dove si sfideranno Udinese e Sassuolo.

Udinese-Sassuolo godrà di una copertura totale su Sky Sport, che detiene i diritti esclusivi delle due squadre.

La telecronaca della partita – dalle 18.00 su Sky Calcio 1 HD – sarà di Davide Polizzi, affiancato nel commento tecnico da Carlo Muraro; inviato a bordo campo e interviste a cura di Francesco Cosatti. Pre e post partita nello studio di “Sky Calcio Live” con Marco Cattaneo. Insieme a lui Daniele Adani e Massimo Ambrosini.



LA COPERTURA di UDINESE – SASSUOLO sulla Rai

La partita sarà possibile ascoltarla anche su Rai Radio 1, a partire dalle ore 18.00 con la radiocronaca di Massimo Zennaro.

Inoltre, si potrà vedere il match anche su Rai Italia, per coloro che abitano all’estero (non in Italia): telecronaca di Gianni Bezzi

