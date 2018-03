Egitto pazzo di Salah: un milioni di voti alle elezioni presidenziali

No, non è uno scherzo e nemmeno una fake news, l’attaccante del Liverpool, Salah, come rivelato dalla rivista Economist, ha raccolto addirittura un milione di voti alle elezioni presidenziali, superando, con il 5% delle preferenze il candidato Moussa Mostafa Moussa fermatosi al 3%. Ad avere la meglio è stato, per la seconda volta consecutiva, Abdel-Fattah Al-Sisi che ha ottenuto il 92% dei voti, scacciando lo spauracchio Salah.

Molti degli elettori infatti, in fase di votazione hanno aggiunto sulla propria scheda elettorale, una casella con il nome di Salah, preferendolo a tutti gli effetti ai due candidati proposti.

Numeri incredibili che testimoniano l’amore del popolo egiziano nei confronti dell’uomo che ha trascinato l’Egitto fino a conquistare una qualificazione ad un mondiale che mancava da 28 anni, l’ultimo nel 1990, in Italia, proprio dove Salah, prima con la maglia della Fiorentina e poi con quella della Roma è diventato il giocatore che è oggi, definitivamente esploso, sotto la guida di Klopp al Liverpool.

In questa stagione Salah, ha realizzato 36 goal, 28 di questi in Premier League, 7 in Champions League ed uno in FA CUP, raggiungendo la definitiva consacrazione che fa, dell’ex attaccante della Roma uno dei giocatori più forti e determinati del panorama calcistico mondiale, oggi, Salah è davanti a tutti nella corsa alla scarpa d’oro, in campionato ha segnato più di Messi, di Ronaldo, di Lewandowsky, e chissà che tra qualche anno, come diversi colleghi, non possa arrivare davanti a tutti anche in campo politico.