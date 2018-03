Fano-Albinoleffe 2-0: Celeste troppo timida, zona playoff sempre più difficile da raggiungere

Un pomeriggio insufficiente per una gara insufficiente. Questo il responso di Fano con l’Albinoleffe che perde contro l’ultima in classifica e dovrà ancora continuare ad affannarsi per raggiungere la salvezza, che non è poi cosi distante. Al momento la squadra è in zona limbo, fuori dai play-out ma anche dai play-off che al momento devono assere abbandonati cosi come i sogni di gloria. Al momento il Fano lascia l’ultima posizione e può guardare ad una salvezza sempre meno complicata, grazie alla reti di Fautario e Rolfini nella al 23. Una sconfitta pesante che pero’ ci sta per come si è espressa la squadra oggi, e che ormai come detto può vanificare la rincorsa play-off, lasciando come obbiettivo la salvezza, al momento con 5 gare da giocare non ancora ottenuta visto che le prossime partite non saranno una passeggiata, e visto che l’ultima giornata ce lo scontro salvezza contro il Vicenza, squadra nei guai per alcuni punti di penalizzazione presi per questioni economiche. La squadra bergamasca può e deve salvarsi prima perchè farlo all’ultimo istante è estremamente pericoloso.



Nelle altre partite del girone B, da segnalare la vittoria del Padova, 3-0, sul Pordenone. I veneti ora hanno 12 punti di vantaggio sulla Sambenedettese e guardano con fiducia al ritorno in Serie B