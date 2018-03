Ferreira Carrasco salva la vita a Gaitan durante Dalian Yifang-Beijing Guoan (Video)

Ferreira Carrasco e Nico Gaitan, protagonisti in campo nel campionato cinese ma non per un gol o una giocata, bensì per qualcosa che è ben oltre il calcio giocato.

I due ex giocatori dell’Atletico Madrid e Benfica, passati entrambi al Dalian Yifang nel campionato cinese, non hanno ancora convinto nel nuovo continente non trovando le giocate decisive per trascinare la propria squadra a vincere, ma sono stati protagonisti in maniera differente di un episodio che verrà ricordato, specie dagli stessi giocatori.

Siamo al 56′ minuto della sfida tra il Dalian Yifang-Beijing Guoan quando dopo uno scontro di gioco con un giocatore avversario, Gaitan cade a terra. L’argentino crolla sul terreno di gioco e perde i sensi. Il gioco continua ma fortunatamente il suo compagno Ferreira Carrasco si accorge che c’è qualcosa che non va. L’ex Atletico Madrid si avvicina al compagno steso a terra ed interviene per soccorrerlo. Prima lo sposta su un fianco e poi gli tira fuori la lingua per evitare il soffocamento durante lo svenimento. Fortunatamente l’ex giocatore del Benfica è stato poi soccorso anche dai medici e trasportato in ospedale dove gli è stata riscontrata “solamente” una commozione cerebrale che lo ha obbligato ad una notte sotto osservazione. Una buona notizia quindi dopo il grande spavento. La partita è poi proseguita e sfortunatamente per Carrasco e Gaitan è terminata con una sconfitta per la loro squadra per 0-3.

Ma il gol più bello è sicuramente quello messo a segno da Carrasco che potrà essere orgoglioso, non di un gesto tecnico, bensì di aver probabilmente salvato la vita al compagno Gaitan grazie alla sua prontezza decisiva.