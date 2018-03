Fiorentina, comunicati data e luogo dei funerali di Davide Astori

Firenze è la città che ha adottato, negli ultimi anni, Davide Astori diventato ad inizio di questa stagione capitano della Fiorentina. Il capoluogo toscano è diventato una sorta di “seconda casa” per lui che aveva scelto di chiudere in viola la propria carriera oltreché aver scelto la città gigliata come il luogo dove vivere insieme alla sua famiglia.

Ma Firenze sarà anche la città che darà a Davide Astori l’ultimo saluto, rispettando così la volontà della compagna ma anche di tutto il club. E l’annuncio lo ha dato proprio la Fiorentina attraverso il suo profilo Twitter.

La Fiorentina e famiglia di Davide informano che l'autopsia sarà eseguita domani.

Davide tornerà a Firenze mercoledì dove,presso il Centro tecnico Federale di Coverciano,sarà allestita la camera ardente.

I funerali saranno a Firenze giovedì (ore 10) nella Basilica di Santa Croce.

Domani verrà effettuata l’autopsia dopo che il procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Un atto dovuto e formale necessario affinché si possa svolgere l’esame autoptico per appurare eventuali responsabilità. Dopodiché il corpo del capitano farà rientro in Toscana dove sarà allestita la camera ardente presso il Centro Tecnico di Coverciano prima dei funerali che avranno luogo nella Basilica di Santa Croce nella mattina di giovedì. Intanto continuano ad arrivare i messaggi di cordoglio da parte di colleghi, sportivi e tifosi – non solo viola – che si stringono intorno al club, ai compagni e alla famiglia.