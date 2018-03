Fiorentina, nasce il Centro Sportivo Davide Astori

Fiorentina, ora è ufficiale: il centro sportivo sarà intitolato al compianto Davide Astori. A stabilirlo è stata la giunta di Palazzo Vecchio di Firenze che ha deliberato che l’impianto, conosciuto precedentemente con il nome di “campini”, da oggi si chiamerà Centro Sportivo Davide Astori.

La struttura di allenamento accanto allo stadio Artemio Franchi in cui gioca la Fiorentina appunto, da questa mattina porterà il nome del capitano Viola deceduto tragicamente durante la notte del 4 marzo a Udine prima della partita contro l’Udinese.

Le parole dell’assessore allo sport Andrea Vannucci, tra i primi ad aver proposto il cambio del nome, sottolineano l’intenzione di Firenze e della società dei Della Valle, di portare sempre nel cuore e anche fisicamente il nome di Davide Astori: “E’ una scelta condivisa con la società viola e la famiglia di Davide. Una scelta che scrive il nome di Davide sui campini della Fiorentina come già scritto nel cuore di tutti i fiorentini“. Anche il sindaco Nardella è voluto intervenire sulla scelta fatta: “Davide Astori non solo resterà nei nostri cuori ma il suo nome resterà per sempre legato a Firenze: il centro sportivo della Fiorentina sarà intitolato al nostro capitano“.

Da stabilire ancora la data di inaugurazione per la cerimonia ufficiale di intitolazione, che, come detto dall’assessore, verrà scelta di comune accordo tra la società e la famiglia Astori.