Genoa-Milan rinvio scongiurato. Il maltempo dovrebbe concedere una tregua

Rispetto alle notizie precedentemente date in cui si dava quasi per certo il rinvio della partita Genoa-Milan, oggi l’Arpal ha diramato su Genova l’allerta gialla dalle 20 alle 6 nella notte tra sabato e domenica per poi passare ad arancione dalle 6 alle 16 per poi tornare in gialla fino alle 20.

La partita tra Genoa-Milan in programma domani alle 18 se non ci saranno ulteriori peggioramenti si dovrebbe svolgere regolarmente. L’Atmosfera sugli spalti sarà surreale dato che si riprende dopo la settimana in cui abbiamo commemorato la prematura scomparsa di Davide Astori.

Tutti pronti domani tempo permettendo con Ballardini che schiera un modulo 3-5-2 con Perin in porta, linea difensiva formata da Spolli, Biraschi e Zukanovic, centrocampo a 5 con Rosi, Hjlemark,Rigoni e Laxalt: coppia d’attacco formata da Galabinov e Pandev.

Un 4-3-3 offensivo il modulo milanista con Donnarumma in porta, difesa a 4 con Abate, Bonucci, Romagnoli e Antonelli: centrocampo a 3 con Kessiè, Montolivo e Bonaventura: tridente in attacco con Suso e Borini a sostegno di Kalinic.

Il Genoa arriva a questa gara dopo la sconfitta di Bologna e vuole conquistare gli ultimi punti per la salvezza e guradare a nuovi obiettivi. Il Milan si vorrà riscattare dopo l’opaca prestazione contro l’Arsenal in Europa League, ma prima conquistare tre punti fondamentali per il ritorno in Europa.