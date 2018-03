Genoa-Spal, Giacomelli colpisce ancora, rigore inesistente nonostante il consulto del VAR

Genoa-Spal termina in parità, ma il rigore concesso ai grifoni dall’arbitro Giacomelli è a dir poco inesistente. Nella sfida di oggi pomeriggio, con il risultato fermo sullo 0-0, ci pensa l’arbitro triestino a riscaldare gli animi dei dei 19853 spettatori presenti allo Stadio Marassi. Giacomelli, infatti, al 26′ assegna un assurdo calcio di rigore in favore dei Grifoni, con conseguente cartellino rosso per il difensore ferrarese Vicari per fallo da ultimo uomo su Lapadula, scatenando l’ira della squadra ospite. Dalle immagini non si intravede nessun tipo di contatto tra i due, ma l’arbitro Giacomelli per chiarire ogni dubbio, si dirige verso il bordo campo per controllare sul monitor l’eventuale irregolarità del difensore. Il ritorno dell’arbitro dopo aver consultato il VAR è da brivido per i ferraresi; Giacomelli, infatti, indica il dischetto del rigore. Una decisione che farà discutere nonostante l’utilizzo del VAR anche se, dalle immagini, non si evince alcun tipo di irregolarità. Nonostante il doppio torto subito, la Spal, è riuscita a strappare un pareggio importante in chiave salvezza, grazie alla rete messa a segno da Lazzari.

Il rapporto tra il VAR e l’arbitro Giacomelli non è dei migliori, infatti lo scorso 11 dicembre, durante la partita di campionato tra Lazio e Torino, penalizzò e non poco i biancocelesti di Simone Inzaghi. L’arbitro della sezione di Trieste non concesse un calcio di rigore solare in favore della Lazio, anzi, nonostante il consulto del VAR, punì la reazione di Immobile nei confronti del difensore granata Burdisso, espellendo l’attaccante laziale e condizionando la gara verso la vittoria granata con il risultato finale di 1-3.