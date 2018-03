Non è un semplice hashtag, è una dedica di classe fatta col cuore. #ciaoDavide13 campeggia sulla manica sinistra della maglia speciale che il Benevento indosserà domenica contro la Fiorentina per rendere omaggio a Davide Astori. Accanto alla scritta gli stemmi delle due società, gemellate nel dolore. La tragedia del Capitano viola ha rievocato ai Sanniti la scomparsa del loro idolo, Carmelo Imbriani, anche lui Capitano, poi diventato allenatore e morto giovane dopo una lunga malattia.

Non a caso, domenica scorsa, tra i primi a schierarsi a favore della sospensione del campionato c’erano i tifosi del Benevento, che hanno esposto uno striscione sugli spalti del Vigorito, dove era in programma la sfida col Verona. La via tracciata dalla della curva è stata seguita dalla società, che non ha perso tempo. Oggi su Twitter il Benevento ha pubblicato la foto con la maglia che i giocatori indosseranno nella partita di Firenze: “Un piccolo gesto per una grande persona” recita la breve ma significativa didascalia.

L’appuntamento è per le 12,30, quando i Viola scenderanno in campo al Franchi nella loro prima volta senza Astori. Uno stadio ricolmo di affetto e commozione, che per una volta non attenderà con trepidazione i gol della Viola o tratterrà il fiato agli attacchi degli avversari di turno. No. Gli occhi dei tifosi saranno tutti rivolti ai capitani delle due squadre, quando si ritroveranno a centrocampo per il tradizionale scambio di gagliardetti e il sorteggio del campo. Perché allora sarà impossibile non pensare intensamente al Capitano che non c’è più. Ci sarà, però, quell’hashtag sulle maglie del Benevento. Gli ultimi saranno i primi: alzi la mano chi non ci crede.