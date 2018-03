Il Psg ancora una volta ha deluso, lo sceicco continua a spendere centinaia di milioni di euro per vedersi eliminare ancora una volta agli ottavi di Champions League. Troppo poco, adesso a Parigi parte la smobilitazione.

Molti giocatori lasceranno la capitale per approdare in altri lidi. I migliori club, lo sanno e aspettano di sferrare il colpo per arrivare a qualche pezzo grosso . Anche Allegri ha il suo desideriodesiderio e lo ha comunicato alla società : vuole Marco Verratti che considera il migliore per migliorare la mediana bianconera .

Si parla di un giocatore ancora molto giovane che ha bruciato le tappe, ma da quando a Parigi entrato in una fase d’ involuzione. Troppo brutto per essere vero, la concorrenza agguerrita e le tante primedonne in squadra lo hanno portato a sentirsi troppo normale. Forse essere uno dei tanti lo ha penalizzato. Ha bisogno di fiducia e di rilancio, cambiare aria appare la soluzione migliore. Deve riprendersi la nazionale e le sue responsabilità. Il nuovo ciclo azzurro deve ripartire da basi solide come quelle che puo’ garantire il giocatore ex Pescara. Le qualità tecniche sono incredibili, serve l’ ultimo passo mentale di personalità.Torino potrebbe fare al caso suo, un accordo sembra possibile, il suo contratto non sembra blindato e potrebbe essere rivisto.

La concorrenza e’ agguerrita, ma tutti sappiamo che prima di approdare in Francia fu molto vicino alla signora . I soldi e le false ambizione fecero la differenza . Un grande giocatore come lui non puo’ tenere la bacheca così vuota di trofei. Un campionato francese non lo ricorda nessuno . Le vittorie ti portano a scrivere la storia del calcio.

Marco in estate sarà l’ obiettivo principale del mercato bianconero , si potrebbe avverare un matrimonio che molti si attendevano gia’ qualche anno fa. Meglio tardi che mai . La Juve e’ pronta all’ affondo, continuando a scegliere i migliori giocatori italiani, conoscendone il rendimento, con meno rischi di prendere delle grosse cantonate.

Il costo del cartellino a causa del rendimento non eccezionale di queste ultime stagioni, sicuramente e’ in fase calante, altro punto a favore della Juve che puo’ attendere il più possibile, consapevole che il ragazzo non vede l’ ora di tornare in Italia .