Infortunio Hysaj, il terzino del Napoli si fa male al ginocchio in Albania-Norvegia

Brutte notizie per il Napoli e per Elseid Hysaj. Il terzino azzurro, impegnato ieri nell’amichevole con la sua Nazionale in Albania-Norvegia, si è infortunato ed è uscito dal campo a metà del secondo tempo. L’esterno difensivo classe ’94 si è accasciato a terra al minuto 65′ lamentando un problema al ginocchio ed è stato prontamente sostituito dal compagno Lika. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport sembra trattarsi di un trauma contusivo, ma occorreranno ulteriori accertamenti per capire la reale entità dell’infortunio. Nel corso della giornata di oggi sono previste infatti le visite che stabiliranno la gravità del problema occorso ad Hysaj.

Non una bella notizia per il Napoli e per Sarri che saranno impegnati sabato contro il Sassuolo nel match pre pasquale delle 18. Al posto di Hysaj, sulla corsia destra, dovrebbe essere impiegato Maggio. In questa stagione, sarebbe l’ennesimo infortunio al ginocchio per un giocatore azzurro. Infatti, in attesa degli accertamenti sulle condizioni dell’albanese, era toccato in precedenza anche a Milik e Ghoulam essere vittima di problemi che riguardavano quella zona del corpo. Per ben due volte l’attaccante polacco si era rotto il crociato mentre l’esterno mancino aveva subito la rottura della rotula. Si spera, ovviamente, che le condizioni di Hysaj siano meno gravi del previsto. Il giocatore è uscito sulle proprie gambe, zoppicando, ma l’aver scosso la testa in quel modo non è certo rassicurante.

Verso Sassuolo-Napoli: non solo Hysaj mancherà anche Hamsik ?

In attesa di ulteriori verifiche sul caso Hysaj, il Napoli dovrà fare i conti anche con le condizioni di altri giocatori che sono in dubbio per la sfida di sabato contro il Sassuolo. A destare qualche preoccupazione è il capitano Marek Hamsik. Lo slovacco, uscito anzitempo dalla sfida contro il Genoa nell’ultima giornata di Serie A, accusa ancora un certo fastidio ai muscoli della gamba e la sua presenza è in forte dubbio. Ma non solo, lo stesso Hamsik è reduce dall’operazione alle tonsille che lo ha debilitato non poco. Sarri quindi è in piena emergenza e con ogni probabilità dovrà rinunciare a due pedine fondamentali nell’economia del gioco partenopeo. Al loro posto scalpitano Maggio, sulla corsia destra difesa, e Zielinski favorito su Rog per prendere il posto del capitano numero 17.