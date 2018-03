Inghilterra-Italia probabili formazioni: le ultime dal Wembley Stadium

Inghilterra-Italia è la seconda amichevole internazionale di questo nuovo anno per la nostra Nazionale, in campo dopo la disfatta dello scorso novembre, in cui la Svezia sancì la nostra esclusione dai Mondiali di Russia: nell’affascinante impianto di gioco di Wembley si affrontano due selezioni europee che da sempre sono state considerate le regine del calcio mondiale.

Per i nostri azzurri, l’occasione del definitivo riscatto, dopo la gara steccata alla prima contro l’Argentina: il commissario tecnico ad interim Gigi Di Biagio ha la possibilità di giocarsi il posto per una permanenza a lungo termine sulla panchina più prestigiosa d’Italia, ma al contempo deve cercare di convicere il duo commissariale composto da Fabbricini – Costacurta. All’Etihad Stadium lo scorso venerdì a convincere fu probabilmente solo Buffon che, grazie alle sue parate, evitò uno score ancor più imbarazzante. Questa sera bisognerà assolutamente giocare in maniera più concreta, sebbene trattasi di amichevole: il ranking FIFA parla chiaro, gli azzurri sono inesorabilmente scesi nel piazzamento mondiale e ciò a beneficio di Nazionali emergenti che mostrano un calcio più spumeggiante dei nostri.

Nella storia delle due federazioni, la gara di stasera Inghilterra-Italia si disputa per la 27esima volta: bilancio in favore della nostra rappresentativa, che ha raccolto in questi anni ben 11 successi, mentre sono 7 i pareggi e 8 le affermazioni britanniche. La squadra inglese non batte gli azzurri dal 15 agosto 2012, sempre in amichevole: la Nazionale dell’allora commissario tecnico Roy Hodgson si impose su quella di Cesare Prandelli con il risultato di 2-1, in virtù delle reti siglate da Jagielka e Defoe, che ribaltarono il vantaggio iniziale di De Rossi. Cinque i precedenti nello stadio di Wembley: si segnalano due vittorie azzurre, due pareggi ed una sconfitta.

A dirigere l’incontro Inghilterra-Italia è stato designato il signor Deniz Aytekin: due precedenti per gli inglesi con il fischietto tedesco, con un pareggio ed una vittoria; gli azzurri invece hanno incontrato una sola volta il direttore di gara in questione, nell’amichevole disputatasi il 24 marzo 2016 alla Dacia Arena contro la Spagna, terminata con il risultato di 1-1.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Italia

Il commissario tecnico degli inglesi, Gareth Southgate, effettuerà diversi esperimenti nella sfida di questa sera: il modulo preferito dovrebbe essere il 4-2-3-1, con Butland tra i pali, in luogo di Hart, difesa a quattro composta da Maguire e Stones centrali, con Walker a destra e Rose a sinistra. Trippier scalpita per una maglia da titolare, ma sembra essere piuttosto relegato inizialmente in panchina. A centrocampo Dier e Henderson agiranno alle spalle di Sterling e Lindgard esterni, con Alli in posizione più centrale, dietro all’unica punta Vardy. Ancora panchina per Wilshere.

Per il commissario tecnico degli azzurri, Luigi Di Biagio, ancora 4-3-3, con alcune sostanziali novità rispetto alla sfida dell’Etihad Stadium di quattro giorni fa: tra i pali giocherà Donnarumma, al posto di Buffon, interpretato da molti come un addio definitivo da parte del portierone juventino. Difesa da ridisegnare: possibili variazioni sulle corsie esterne, con Zappacosta e Darmian che sostituiranno Florenzi e De Sciglio, partiti titolari nel match precedente. Identica coppia centrale composta da Bonucci e Rugani. A centrocampo possibile reimpiego di Jorginho in qualità di regista, con Verratti che verrà sostituito da Pellegrini, mentre Parolo dovrebbe essere confermato questa sera. Tridente con due novità, rappresentate da Candreva in luogo di Chiesa e Belotti punta centrale al posto di Immobile. Confermato almeno per ora Insigne.

Ecco le probabili formazioni di Inghilterra-Italia:

Inghilterra (4-2-3-1): Butland; Walker, Maguire, Stones, Rose; Dier, Henderson; Sterling, Alli, Lingard; Vardy. A disposizione: Hart, Pickford, Pope, Trippier, Mawson, Tarkowski, Cook, Livermore, Oxlade-Chamberlain, Young, Welbeck, Rashford. Allenatore: Gareth Southgate.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Rugani, Darmian; Parolo, Jorginho, Pellegrini; Candreva, Belotti, Insigne. A disposizione: Buffon, Perin, De Sciglio, Ferrari, Ogbonna, Florenzi, Bonaventura, Verratti, Verdi, Pellegrini, Gagliardini, Cristante, Chiesa, Cutrone. Allenatore: Luigi Di Biagio.