Inter, c’è il sì di De Vrij. Sabatini su Lunin e Asamoah

Inter, c’è il sì di Stefan De Vrij. Sabatini ha chiuso il primo colpo per la prossima stagione. Il centrale difensivo olandese è il primo rinforzo dei nerazzurri.

In un momento apparente tranquillità, arriva, con neppure tanta sorpresa, la chiusura della trattativa tra l’Inter e De Vrij. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il responsabile dell’area tecnica nerazzurra Walter Sabatini, arrivato a Milano in settimana, avrebbe ottenuto l’ok e il definitivo sì da parte del difensore centrale olandese che si accaserà all’Inter per cinque anni con un ingaggio da 3.5 milioni di euro a stagione. Un affare a costo zero vista la situazione attuale di De Vrij in scadenza a giugno con la Lazio ma allo stesso tempo indiscutibilmente vantaggiosa per l‘Inter dato lo spessore del giocatore. Abile marcatore, forte fisicamente e con il vizio del gol. Il 26enne olandese si affiancherà probabilmente a Skriniar nella prossima stagione completando la muraglia invalicabile davanti ad Handanovic.

Inter, Sabatini punta Lunin e Asamoah

Ma la corsa ai rinforzi per la stagione che verrà non si ferma al solo De Vrij. L’Inter, sempre con Sabatini, punta a due colpi oltre il quasi nerazzurro Lautaro Martinez prossimo all’approdo a Milano. Le mire di Suning e degli uomini mercato nerazzurri sono verso un nuovo talento corteggiato da diversi club. Si tratta di Andriy Lunin, 19enne portiere ucraino. Il giovanissimo estremo difensore, classe ’99, dopo solamente tre apparizioni con l’Under 21 ucraina, ha fatto il suo esordio pochi giorni fa con la Nazionale Maggiore contro l’Arabia Saudita. Su Lunin però è forte l’interessamento di molti prestigiosi club tra cui anche Barcellona e Juventus. Arsenal e altre squadre di Premier hanno già provato l’affondo ma l’Inter sembra essere rientrata nella corsa per il talentino che milita nel campionato ucraino.

Ma il mercato dell’Inter non si ferma al colpo in prospettiva. Infatti, secondo quanto riportato nei giorni scorsi da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero vicinissimi a chiudere per Asamoah. Il ghanese della Juventus è in scadenza di contratto con i bianconeri e questa estate sarà libero di cambiare squadra a parametro zero. L’Inter avrebbe già pronto un contratto di durata triennale con un ingaggio al giocatore di circa 3.5 milioni di euro lo stesso offerto a Stefan De Vrij. Marotta ha offerto in precedenza un piccolo rinnovo al giocatore che però ha rifiutato ogni tipo di proposta. L‘Inter è vigile ed è pronta a rinforzarsi facendo uno sgarbo alla sua storica rivale.