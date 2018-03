Inter-Fiorentina, chi alzerà la Coppa Carnevale? Nerazzurri contro viola, è questo lo scontro finale della Viareggio Cup 2018. Si assegna oggi il titolo della 70esima edizione del torneo giovanile più importante al mondo. Due squadre che hanno fatto un ottimo percorso durante tutto il torneo. L’Inter ha vinto tutte le partite che hanno portato i nerazzurri a questa finale, subendo solo uno gol fino ad ora. La Fiorentina può contare su un attacco formidabile, avendo segnato 19 gol nei 6 match disputati fino ad ora. Sono otto i successi viola nella storia del torneo di Viareggio, l’ultimo nel 1992. Sette i trionfi per l’Inter nella Coppa Carnevale, l’ultimo nel 2015. In occasione della finale c’è la possibilità di giocare i tempi supplementari, se ci sarà situazione di pareggio al novantesimo.

Inter-Fiorentina, i protagonisti attesi. La difesa nerazzurra contro l’attacco viola, questo potrebbe essere il tema della finale del Torneo di Viareggio. Stefano Vecchi, tecnico interista, ha plasmato una squadra solida e molto pericolosa sulle palle inattive. Il centrocampista nerazzurro Nolan, irlandese, è uno dei giocatori più interessanti che si sono visti in questa edizione della Coppa Carnevale. Nella Fiorentina di Emiliano Bigica c’è da seguire la coppia d’attacco Gori-Diakhatè. I due hanno fatto scintille nella semifinale contro la Juventus e vogliono riportare la Viareggio Cup a Firenze dopo 26 anni di astinenza. Calcio d’inizio alle ore 15 allo Stadio dei Pini di Viareggio.

Inter-Fiorentina, come seguire il match in tv

Inter-Fiorentina, diretta Rai. La finale della 70esima edizione della Coppa Carnevale 2018 sarà trasmessa dai canali Rai. Calcio d’inizio alle 15 e telecronaca su RaisportSat, canale 227 del bouquet di Sky e canale 57 del digitale terrestre. Si è discusso in questo giorni della formula della Viareggio Cup. La Youth League ha fatto scemare un po’ di importanza la Coppa Carnevale. Non è un caso che squadre importanti come Roma, Lazio e Atalanta non si siano neanche presentate alla Viareggio Cup 2018. Magari per il futuro si può pensare ad una ricollocazione della manifestazione viareggina. Discorso diverso per quanto riguarda i campi da gioco. Questa Coppa Carnevale ha avuto come scenario La Spezia con il campo sintetico del centro sportivo Fedreghini. Una scelta lodevole per far esprimere al meglio i giovani campioni su terreni che ne esaltino il talento.

Inter-Fiorentina, le info per lo streaming

Inter-Fiorentina, come seguirla su internet. Per chi non avrà la possibilità di seguire la finale della Coppa Carnevale in tv potrà vederla in streaming. Il servizio Raiplay consentirà di seguire, a partire dalle 15, in streaming. Un match che si presenta equilibrato e avvincente. Leggero favore del pronostico per l‘Inter di Vecchi, soprattutto per la solidità difensiva mostrata in questo edizione della Viareggio Cup. E’ bello comunque che ci sia la Fiorentina in finale. I ragazzi viola avrebbero già una dedica speciale in caso di vittoria. Per Davide Astori.