Inter, Lautaro Martinez in Nazionale; esclusi Icardi e Dybala

Mauro Icardi non farà parte del gruppo dei ventitré convocati della Nazionale Argentina che affronterà in amichevoli l’Italia a Manchester il prossimo 23 Marzo e la Spagna a Madrid il prossimo 27 Marzo.

Il Capitano dell’Inter paga le non perfette condizioni fisiche che, nelle ultime settimane, lo hanno tenuto fuori per tre turni di campionato; Icardi ha recuperato dai problemi muscolari per il posticipo giocato domenica col Napoli, nella quale ha disputato senza problemi tutti i novanta minuti.

L’Inter può comunque sorridere per la convocazione di Lautaro Martinez; il giovane attaccante del Racing Avellaneda dovrebbe arrivare a Milano in estate, per comporre proprio con Mauro Icardi il nuovo tandem offensivo nerazzurro.

Altro escluso eccellente lo juventino Paulo Dybala; anche per il numero dieci bianconero ci sono le non perfette condizioni fisiche dietro questa esclusione anche se Dybala, rispetto a Icardi, è già rientrato da alcune settimane in campo, andando a segno a ripetizione nella ultime giornate.

Dybala era stato comunque fermo ai box per circa un mese e potrebbe rientrare nel gruppo all’ultimo minuto,visto il forfait di Sergio Aguero.

Saranno comunque quattro i calciatori “italiani” che faranno parte del gruppo della Seleccion: sono stati infatti convocati Gonzalo Higuain, il milanista Biglia e i due romanisti Fazio e Perotti.