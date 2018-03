Inter-Napoli, per entrambe vietato sbagliare

Una partita che può contare tantissimo per la squadra di Spalletti quella che domenica sera sarà in programma a San Siro, arriva il Napoli che tutto si potrà permettere tranne perdere. La posta in gioco e’ davvero alta , per l’Inter l’occasione di confrontarsi con una delle big del campionato, la necessita’ di spazzare via i fantasmi dell’ultimo periodo, cancellare l’incubo pareggite e capire se si può essere all’altezza di quel traguardo che si chiama qualificazione Champions.

Davvero impressionante il numero dei pareggi che ha attanagliato i nerazzurri nelle ultime giornate, la preoccupazione di non uscire da una situazione di stallo si e’ vista nella partita contro il Genoa dove e’ arrivato un brusco stop e anche in quella contro il Benevento , match risolto dalla coppia di difensori Skriniar -Ranocchia ma che ha visto per più di 60 minuti l’Inter faticare a costruire gioco e rischiare addirittura di andare sotto. La partita di domenica si giocherà anche e soprattutto sull’approccio mentale, l’ultimo turno per i partenopei e’ stato forse uno spartiacque del campionato. La Juve e’ tornata a far paura, non che prima non fosse temibile, ma la vittoria contro la Lazio l’ha probabilmente consacrata come la favorita per la vittoria finale, il Napoli si e’ scoperto vulnerabile, la sconfitta interna con la Roma e’ stata di quelle pesanti.

I tre punti domenica saranno importantissimi, l’Inter deve continuare la sua corsa per la Champions, il Napoli non perdere terreno e vedere sfumato un sogno chiamato scudetto.