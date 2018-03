Inter, nuovo sponsor in arrivo? Xiaomi incontra Mauro Icardi

L‘Inter avrà presto un nuovo sponsor proveniente dall’Asia? Alla luce dell’incontro avvenuto tra il vice presidente della Xiaomi, Wang Xiang, e il capitano dell’Inter Mauro Icardi, sembrerebbe proprio di si. Come lo stesso Wang Xiang ha pubblicamente mostrato sul suo profilo Twitter, la scorsa notte, al numero 9 nerazzurro durante una cena, è stato presentato un modello particolare di telefono cellulare, lo Xiaomi “Mi Mix 2 special edition” che sembra essere stato molto apprezzato dall’attaccante argentino come appare nelle foto postate sul social.

Che le mire dell’azienda di telefonia, fondata nel 2010 da Lei Jun, fossero quelle di entrare nel mercato italiano non era di certo un qualcosa di segreto, ma che i rapporti tra la Xiaomi e l’Inter fossero così buoni ancora non si sapeva. Il vice presidente Wang Xiang e Mauro Icardi hanno mostrato la propria soddisfazione per l’incontro e, come dimostra il tweet in commento alla foto, sembra che ci sia ben altro che una cena dietro: “We had a great chat, and i showed him the ceramic unibody Mi Mix 2 special edition“.

Questa sorta di pubblicità al modello della Xiaomi sembra poter essere solo un antipasto di quella che in futuro potrebbe davvero diventare una nuova collaborazione tra Inter e Xiaomi, magari come nuovo sponsor tecnico della squadra nerazzurra.