Inter, Spalletti: ”Buona gara, ma il Napoli ha più qualità”

L’Inter si rivela una squadra molto ostica per il Napoli, riuscendo a pareggiare 0-0 per la seconda volta in campionato. I nerazzurri riescono a pressare alti e non permettere il fraseggio corto a ridosso dell’area di rigore, impedendo le classiche trame di gioco degli uomini di Sarri. Spalletti, intervistato ai microfoni di Sky Sport, analizza così la prestazione dei suoi:

”Sarebbe un punto di ripartenza importante perchè abbiamo fatto una buona partita a buoni tratti, in alcuni momenti ci siamo difesi, ma poi diventa difficile mettere in pratica il lavoro fatto in settimana e fare qualcosa di più. Avevamo fatto anche prima delle buone partite e delle buone prestazioni, ma manca la qualità, il Napoli ha tanta qualità, noi non ce l’abbiamo. Nel recupero palla non siamo riusciti poi ad esprimere qualità in attacco. Il Napoli è la squadra più europea di tutte e bisogna prenderla ad esempio per costruire sopra una mentalità e come stare in campo. Se fossero successe a loro quelle palle recuperate, con quella qualità avrebbero senz’altro fatto gol. Icardi? E’ un bomber, ha qualità anche quando viene a giocare nella trequarti, è un grandissimo attaccante. Rafael? E’ un giocatore che ha tecnica, ma quando portava palla in fase offensiva veniva risucchiato da Koulibaly ed Albiol e non riusciva più a farsi vedere dai nostri centrocampisti. Loro ti saltano addosso e quindi devi abbassarti per riprendere gioco. E’ vero che siamo stati compatti e non abbiamo concesso molto al Napoli, però se vogliamo paragonare la qualità del Napoli e dell’Inter, c’è differenza e si è vista in campo. Non abbiamo mai fatto delle grandi partite sotto il piano del gioco quest’anno, sta sera abbiamo recuperato 5 o 6 palloni, dove avevamo il vantaggio tattico per andarli a far male. Se sono soddisfatto? Se prendiamo per buono tutto quello che abbiamo fatto sta sera si, ma io non lo sono…”