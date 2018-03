Italia, assegnati i numeri di maglia per le amichevoli con Argentina e Inghilterra: nessuno ha preso la 13 di Astori

Italia domani in campo contro l’Argentina, assegnati i numeri di maglia, nessuno ha preso la numero 13 di Astori. La nuova Italia di Gigi Di Biagio riparte dalle due amichevoli di lusso che si giocheranno domani sera a Manchester contro l’Argentina di Lionel Messi, e martedì prossimo a Londra contro l’Inghilterra di Harry Kane. Due partite niente male per ripartire dopo la delusione per la mancata qualificazione ai mondiali di Russia 2018. La federazione italiana ha pubblicato la lista dei numeri di maglia che i convocati azzurri indosseranno per le due amichevoli, senza assegnare la numero 13 dell’ex capitano della Fiorentina Davide Astori. La nazionale italiana, infatti, per questa occasione, omaggerà Astori con un minuto di raccoglimento e il lutto al braccio, indossando una maglia commemorativa. La numero 13 di Davide Astori non sarà assegnata per le prossime amichevoli degli azzurri, mentre, per quanto riguarda le partite ufficiali, il regolamento impone che i numeri di maglia debbano avere obbligatoriamente una numerazione da 1 a 23.

ECCO I NUMERI DI MAGLIA DEI 26 CONVOCATI AZZURRI:

Portieri: 1 Buffon, 26 Donnarumma, 27 Perin;

Difensori: 19 Bonucci, 4 Darmian, 2 De Sciglio, 3 Ferrari, 24 Florenzi, 5 Ogbonna, 15 Rugani, 11 Spinazzola, 21 Zappacosta;

Centrocampisti: 7 Bonaventura, 23 Cristante, 20 Gagliardini, 14 Jorginho, 18 Parolo, 16 Pellegrini, 8 Verratti:

Attaccanti: 9 Belotti, 6 Candreva, 25 Chiesa, 22 Cutrone, 17 Immobile, 10 Insigne, 12 Verdi.