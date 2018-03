Italia, Costacurta annuncia: “Il 20 maggio il nome del ct, Di Biagio in corsa”

Il Ct–Day è il 20 maggio. Billy Costacurta fissa la data dell’annuncio del prossimo tecnico dell’Italia e lascia la porta aperta anche ad una possibile conferma di Gigi Di Biagio, che ieri ha guidato per la prima volta gli azzurri, sconfitti 2-0 dall’Argentina nell’amichevole di Londra. Meno di due mesi e l’arcano verrà svelato quindi.

Il vicecommissario della Figc scandisce bene le parole, a scanso di equivoci: il giorno è indicato con precisione: “Il 20 maggio saprete chi sarà il nuovo commissario tecnico: è una data sicura”. È anche il giorno in cui termina il campionato: è un indizio? Chissà. Costacurta però non esclude Di Biagio e lo fa capire: “Se c’è la possibilità di prendere qualcuno più bravo di lui, ma non penso ce ne siano molti, lo faremo”.

La difesa dell’attuale ct è solida è convinta: “Non penso che Mourinho o Guardiola avrebbero fatto meglio ieri – nota Costacurta – Di Biagio è un tecnico federale che è migliorato anno dopo anno”. E si sbilancia: “E’ probabile che sia lui il nuovo allenatore o che entri nel nuovo staff tecnico. Gigi è bravo e in federazione la pensano come me”.

Certo, le alternative di livello non mancano, ma la Nazionale è in cima ai loro pensieri? Parola a Billy: “Se Mancini e Ancelotti nelle interviste hanno dato la loro disponibilità vuol dire che qualcosa di buono nel nostro calcio lo vedono”. Anche se il parco giocatori suscita qualche perplessità e Costacurta, che accantona per un istante il tormentone ct, ammette: “Credo che serva di più pensare ai calciatori che abbiamo”.

Il casting è in corso, le nomination sono note: a chi andrà l’Oscar azzurro?