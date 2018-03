L’ Italia chiuderà a Wembley con l’ Inghilterra la serie di amichevoli pasquali. Dopo la sconfitta contro l’ Argentina occorre dare un segnale forte e portare a casa un buon risultato per dare fiducia a tutto l’ ambiente e ritrovare entusiasmo anche nella gente. A nessuno interessa di questa nazionale con un ct a tempo, senza un inizio di progetto ma dolo con grande confusione. Costacurta ha confermato che fino al 20 maggio non si saprà a chi verrà affidata la panchina . Trovare stimoli e motivazioni da tutto ciòe’ impresa difficile. Un’ altra sconfitta sarebbe un fallimento visto il contesto amichevole. Anche gli inglesi , faranno esperimenti con nuovi giocatori, al contrario pet noi il risultato sara’ vitale. Lo stesso Di Biagio deve ottenere qualcosa di buono, la sua esperienza con le nazionali, prima giovanile e poi maggiore ad oggi non ha portato a niente.

Meglio sarebbe stato evitare queste 2 gare inutili, ovviamente la scusa per la sconfitta cadrà sul valore degli avversari, dimenticando il contesto e il non progetto azzurro.

I giovani debuttanti hanno bisogno di evitare figuracce per non bruciarsi in un percorso lungo e faticoso, la fiducia e le motivazioni passano attraverso risultati importanti in queste partite. Troppo poco si e’ visto fino ad ora, bisogna ricordarsi che siamo gli azzurri, quattro volte campioni del mondo . Accettare sconfitte passivamente non fa’ parte della nostra storia. Un nuovo ciclo ci aspetta, con chiarezza e tanto lavoro, domani l’ Italia deve giocare una bella partita e dare segnali di vita.