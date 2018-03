Juventus, Allegri:”Domani giocano titolari sia Higuain che Dybala, bisognerà essere cinici”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Tottenham, e non sono mancate le sorprese. Il tecnico toscano, infatti, ha annunciato importanti novità di formazione, ma ha voluto prima di tutto ricordare Davide Astori:”Su di lui sono state dette tante cose meravigliose, il mio pensiero va alla famiglia e alla figlia, che purtroppo non avrà la fortuna di conoscere suo padre. Porterò per sempre Davide con me, è un dispiacere enorme anche perché siamo cresciuti insieme calcisticamente“. Tornando alla partita, Allegri annuncia:”Domani giocheranno titolari sia Higuain che Dybala. Gonzalo si allena in gruppo da due giorni e sta bene, mentre Paulo ha recuperato bene contro la Lazio. In partite come queste fai la prestazione anche se sei in ritardo di condizione. Per noi è come una finale, servirà tanta pazienza e tecnica. Loro sono molto bravi tecnicamente e dovremo cercare di limitarli“.

Il tecnico bianconero continua così:”Douglas Costa ci sono buone possibilità che giochi, non avendo tanti cambi in panchina sarà necessaria una gara di grande intensità e sacrificio. Bisogna essere cinici, a Roma è stato un buon allenamento con Dybala che è stato bravissimo a risolvere la gara alla fine”. Allegri conclude:”Sarà molto difficile ripetere la gara contro il Bayern Monaco di due anni fa, domani servirà più palleggio e possesso palla, anche perché, rispetto a quando abbiamo giocato a Monaco, abbiamo meno contropiedisti“.