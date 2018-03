La Juventus sta per inaugurare il J-Hotel che sorgerà a poche centinaia dall’Allianz Stadium: i bianconeri continuano il loro progetto vincente non solo dentro al campo ma anche fuori.

In arrivo il J-Hotel. La Juventus continua a portare avanti il suo progetto vincente sia dentro al campo che fuori e, dalla prossima stagione, il club bianconero apporterà una nuova novità al proprio progetto. Nasce ufficialmente il J-Hotel. Dalla prossima stagione il club bianconero potranno usufruire della nuova struttura realizzata dal club: un’intera ala sarà a disposizione della Juve, che lo utilizzerà in simbiosi con il nuovo, e ormai ultimato, Juventus Training Center. Si tratta di una vera e propria novità nel panorama italiano perchè la Juventus è il primo club a collaborare per una struttura alberghiera: la proprietà sarà del fondo immobiliare J Village e la gestione sarà affidata a B&W Nest, partecipata al 60% da Eden Travel Group e al 40% dalla Juventus. La struttura del J-Hotel si estenderà su un’area di 11.200 mq a pochi passi dall’Allianz Stadium e metterà a disposizione 138 camere: il J Hotel darà la possibilità di usufruire anche dei servizi di Banqueting e Catering, disponendo di 4 sale meeting con una capienza di 20 persone l’una, oltre a una sala da 93 posti, modulabile a seconda delle esigenze.

Un progetto vincente. Il club bianconero continua il suo grande progetto vincente iniziato ben 7 anni fa con la costruzione e la successiva inaugurazione del suo stadio di proprietà lo Juventus Stadium ( poi successivamente chiamato Allianz Stadium). La Juventus sta collezionando una serie di successi fuori dal campo che, uniti a quelli ottenuti in campo, le da la possibilità di essere tra i migliori club d’Europa al pari delle grandi società europee. La costruzione del Hotel di proprietà è un altro passo avanti quello fatto da Agnelli che vuole far crescere la società sia dentro che fuori dal campo.