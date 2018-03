Juventus, ecco Cuadrado: l’esterno si rivede a Vinovo

Buone notizie dall’infermeria per Massimiliano allegri in vista dell’impegno di sabato contro il Milan all'”Allianz Stadium”. L’esterno colombiano i estate era stato dato in partenza con gli innesti di Bernardeschi e Douglas Costa. Anche quest’anno Juan Cuadrado è riuscito quindi ad affermarsi come pedina fondamentale per Allegri, prima che un infortunio lo costringesse ai box per diverso tempo. Oggi Cuadrado ha svolto una seduta in parte con i compagni.

La società bianconera ha rilasciato una nota sul sito ufficiale.”La Juventus, in attesa di riaccogliere, da domani, i giocatori impegnati con le loro Nazionali, ha lavorato questa mattina, ed è stata una seduta iniziata prima in palestra, e proseguita poi sul terreno di gioco del JTC, dove il gruppo ha continuato, con il pallone, a concentrarsi sulla fase atletica, per passare infine alla parte tecnica. Ha lavorato in campo, svolgendo anche parte della seduta insieme ai compagni, Juan Cuadrado”.

Un giocatore fondamentale che verrà utile in vista del finale di campionato dove la Juventus ha come obiettivo di raggiungere il “triplete”. Si ripartirà sabato contro il Milan per poi ospitare il Real Madrid in Champions League. Potrebbe essere l’occasione della vendetta della finale di Cardiff del 10 giugno 2017? Quindi per vincere la guerra la “Vecchia Signora” dovrà disporre del suo miglior esercito.