Juventus, Evra esulta per la vittoria dei bianconeri contro il Tottenham (Video)

Di fronte ad una Juventus di questo livello, tenace, caparbia, cinica, non si può far altro che dire: “Chapeau“. La squadra di Massimiliano Allegri ieri sera ha dato prova di grande carattere e compattezza, ha saputo soffrire ma allo stesso tempo sfruttare le poche occasioni concessele dal Tottenham. Nel primo tempo non sono mancate le difficoltà, tutti avremmo creduto che il gol di Son poco dopo la mezz’ora potesse tagliare le gambe ad una squadra, la Juventus che fino a quel momento era apparsa in affanno. Invece, dopo un inizio di secondo tempo comunque complicato, da una parte Allegri con l’inserimento di Asamoah e Lichtsteiner che hanno permesso alla squadra di spingersi maggiormente in avanti, dall’altra Higuain il quale con il suo infinito talento è stato capace di siglare un gol e un assist, zittendo così chi ancora lo critiva per il rigore sbagliato all’andata, hanno indirizzato la partita verso quella che è stata definita dallo stesso Pipita “un impresa“.

Alla fine di questo entusiasmante match anche l’ex terzino della Juventus, Patrice Evra, ha voluto complimentarsi con i suoi vecchi compagni con un video postato su Twitter, nel quale polemicamente ha detto: “Continuate a criticare la mia Juve, continuate a odiare la mia Juve! Voi non sapete i sacrifici che fanno questi ragazzi, mamma mia come sono orgoglioso di voi”.