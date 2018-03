Juventus-Milan, tifosi bianconeri assaltano un pulmino dello staff rossonero (Video)

Manca poco ormai al calcio d’inizio dell’attesissimo match tra Juventus e Milan. Sarà una partita carica di emozioni dal momento che entrambe le squadre arrivano a questo appuntamenti in una forma smagliante. Purtroppo però poco fa siamo venuti a conoscenza di un episodio davvero sgradevole: un pulmino dello staff rossonero è stato assalito da alcuni tifosi bianconeri. Secondo la ricostruzione che viene fatta da MilanNews.it, il pulmino, con a bordo l’autista e due membri dello staff, attorno alle 17 ha lasciato l’albergo per dirigersi all’Allianz Stadium al fine di ultimare i preparativi per il match. Verso le 17:30 uscito dallo stadio, il pulmino è stato assalito quando si trovava fermo al semaforo di Corso Scirea, angolo Vercelli, da alcune persone con indosso la sciarpa della Juventus, le quali hanno iniziato a prendere a sprangate il veicolo rompendo un vetro. Fortunatamente nessuno è stato ferito.

Ancora una volta dunque ci troviamo a raccontare un episodio di violenza, a dimostrazione del fatto che la storia molto spesso non insegna. La speranza è che questo rimanga un evento isolato, e che i sostenitori di Juventus e Milan possano godersi il match in un clima di più totale serenità. Di seguito il video postato su Twitter dal Caporedattore di MilanNews.it, Antonio Vitiello, che ha avuto modo di documentare quanto successo.