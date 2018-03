Juventus-Udinese, operazione sorpasso per i bianconeri

Nella 28° giornata di Serie A i campioni di Italia della Juventus affronteranno l’Udinese all’Allianz Stadium. Una partita importantissima per i bianconeri che vincendo balzerebbero al primo in classifica scavalcando il Napoli impegnato contro L’Inter a San Siro. La vittoria in coppa contro il Tottenham con conseguente passaggio del turno di Champions League ha dato ancora più forza e grinta alla squadra bianconera che con alcuni uomini a mezzo servizio e con l’infermeria sempre piena sta conducendo una stagione ad un ritmo impressionante.

Sulla carta quella contro i Friulani sembra una partita semplice ma il calcio insegna che non esiste nessun match facile se non si affronta l’avversario con la giusta concentrazione. All’andata la partita è terminata per 6-2 in favore della Juventus nonostante le mille difficoltà. Una partita che si era ben messa per l’Udinese per poi cadere sotto i colpi della Vecchia Signora. La Juventus ha fame, ancora tanta fame e lo dimostrano i suoi campioni e i veterani che non sono ancora sazi dopo 6 anni di vittorie. Il tecnico, Massimiliano Allegri vuole continuare su questa striscia di risultati positivi e mantenere alta l’attenzione perché nel calcio non c’è nulla di scontato.

I bianconeri hanno il destino nelle loro mani. Vincere con l’Udinese per essere primi in attesa del Napoli contro l’Inter a San Siro. I neroazzurri giocherannoper altri 3 punti che potrebbero avvicinarli alla zona Champions. Spalletti recupera Icardi. Il bomber è ritornato dall’infortunio e ha voglia di goal. Gli azzurri invece sono chiamati a riscattare la sconfitta interna subita contro la Roma per 4-1 e al non permettere una mini-fuga da parte della Juventus. I bianconeri hanno ancora da recuperare il match in casa con l’Atalanta, rinviato per neve. Un eventuale stop del Napoli porterebbe alla Juventus un minimo vantaggio di punti, aggiungendo a questi ultimi lo scontro diretto a favore. Una situazione che se da una parte aumenterebbe la fame e la voglia dei bianconeri, per il Napoli un ipotetico scenario potrebbe pesare molto a livello psicologico

La 28° giornata di Serie A se non decisiva può rappresentare il vero sliding doors del campionato.