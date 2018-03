Juventus+4 sul Napoli. Milan K.O. e Champions lontana

Nel posticipo della 30 giornata di Serie A, la Juventus si impone nel big match contro il Milan per tre a uno, grazie alle reti di Dybala nel primo tempo (Donnarumma non impeccabile sul tiro della Joya), e di Cuadrado e Khedira nella ripresa. Inutile per i rossoneri il pareggio illusorio del grande ex della serata, Bonucci, fischiato dai tifosi bianconeri per tutto il corso del riscaldamento e della gara.

All’Allianz Stadium i bianconeri di Massimiliano Allegri non giocano una grande partita, ma alla fine grazie ai colpi dei suoi campioni, soprattutto quelli entrati dalla panchina, risolvono la pratica e si portano a +4 sul Napoli, che oggi ha pareggiato al Mapei Stadium per uno a uno contro il Sassuolo. Gli uomini di Gattuso non hanno certo sfigurato: I rossoneri se la sono giocata alla pari con i Campioni d’Italia per quasi un’ora. Se quel tiro di Calhanoglu fosse entrato, chissà le cose come sarebbero andate, ma purtroppo per i rossoneri il pallone è finito sulla traversa.

Ora la rincorsa Champions League si fa veramente dura, perchè l’Inter grazie alla vittoria di oggi per tre a zero contro l’Hellas Verona si è portata a +8, mentre la Lazio con i tre punti ottenuti sul Benevento a +7 sette. Mercoledi pomeriggio a San Siro il derby contro i cugini neroazzurri, che in caso di successo potrebbero portarsi +11.