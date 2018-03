Juve Real sara’ una partita straordinaria, un grande spettacolo, qualunque sarà il verdetto del campo, la storia insegna questo. La partita del 3 aprile segnerà anche il mondo della televisione. Chi vorrà godersi lo spettacolo non avrà bisogno di parabola o decoder. Basterà, infatti, sintonizzarsi sul nuovo canale Mediaset in chiaro, Canale 20 per guardare la partita. I vertici Mediaset hanno pensato di far partire la trasmissione del nuovo canale, proprio in concomitanza del grande match di Champions.

Gli utenti del Biscione avranno quindi un bel regalo, in chiaro Dybala e Ronaldo per la gioia di tutti e dello share che si prospetta clamoroso. Una mossa intelligente che potrà fare da viatico per un nuovo modo di vedere il calcio, in chiaro, finalmente. Dovrebbe essere sempre così, il ritorno pubblicitario non ha prezzo, basti pensare al costo che possa avere uno spot all’interno di un evento di tale portata. Eliminare i canoni sarebbe veramente qualcosa di innovativo, come ritrovare la normalità. Ricordiamoci poi che anche i prossimi mondiali in Russia, purtroppo senza Italia, verranno trasmessi sempre da Mediaset in chiaro sui tre canali principali. Ogni azione, goal o rigore, alla portata di tutti per un’estate veramente nuova, diversa che farà sicuramente felice chi non può fare a meno di godersi una partita. Segniamoci tutti questa data: 3 aprile ore 20 e 45 sul nuovo canale ddt Juventus contro Real Madrid il calcio avra’ il suo show.