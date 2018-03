Juventus VS MLS All Star, ad agosto i bianconeri in campo ad Atlanta

La Juventus dei record, è stata scelta come avversaria per la prossima edizione della MLS All Star Game. Un privilegio per la squadra bianconera che ad agosto sarà comunque impegnata negli Stati Uniti per la sua tournée estiva.

Incroci. In quella che ha il sapore di essere la sfida più attesa della prossima estate calcistica oltreoceano, saranno tanti i ricordi e le emozioni che si sfideranno sul campo di casa degli Atlanta United. Gara in famiglia per Higuain con Gonzalo, bomber della Juventus, che si troverà a combattere – a suon di gol – contro il fratello maggiore Federico attaccante dei Columbus Crew. Ma ci sarà anche l’ex Sebastian Giovinco, uomo simbolo del Toronto ma che, proprio prima di volare in Canada vestiva la maglia bianconera. Ma anche altre conoscenze della Vecchia Signora con giocatori affrontati in campionato o in Europa. A sorpresa potrebbe poi esserci anche Zlatan Ibrahimovic in procinto di firmare un contratto con i Los Angeles Galaxy.

Orgoglio. “Un privilegio per la Juventus rappresentare il calcio europeo alla 23° edizione della MLS All Star Game” le parole del presidente del club italiano, Andrea Agnelli alle quali si aggiungono anche quelle del tecnico Massimiliano Allegri: “Il loro movimento calcistico è in continua crescita e sarà un grande evento anche per tutti i tifosi americani della Juventus che potranno vedere la squadra dal vivo. Sarà un onore scendere in campo per questa partita“.

Precedenti. Non una sfida qualunque, non una semplice amichevole estiva. Negli Stati Uniti questa partita è molto sentita e la formazione locale non è solita arrendersi facilmente alle compagini europee. Per informazioni chiedere a Tottenham e Bayern Monaco uscite sconfitte dalla sfida contro i migliori giocatori della MLS. Ma anche il Real Madrid lontano dalla Spagna e dall’Europa aveva faticato parecchio prima di spuntarla ai calci di rigori. Era uscita vittoriosa solo la Roma con un netto 3-1. Ad agosto sarà il turno della Juventus che dovrà cercare di portare alto il tricolore italiano nella sfida contro gli americani.

Evento. E in pieno stile “a stelle e strisce” sarà spettacolo ogni momento all’interno del Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Ci sarò tutto quello che si può immaginare dai fuochi d’artificio allo spettacolo dell’intervallo. Un vero e proprio half time show in pieno stile Super Bowl. La lega americana presenta tutti i nomi dei grandi campioni che vestono la maglia della Juventus e potrebbero essere ad Atalanta la prossima estate tra cui spunta il nome di capitan Buffon. Se ne abbiano avuto la certezza dalla società italiana o sia solo una semplice operazione di marketing non è dato saperlo. La partita sarà trasmessa da ESPN, la più grande emittente sportiva statunitense, e visibile non solo tra i confini nazionali: saranno infatti oltre 170 i paesi del mondo in cui si potrà assistere al match. Intanto sia la Juventus che la MLS attraverso i propri account twitter promuovono già l’evento:

This one’s gonna be good. We’ll see you this August for the 2018 #MLSAllStar Game pres. by @Target, @juventusfc. pic.twitter.com/RiEiPnKpjK — Major League Soccer (@MLS) March 22, 2018

Appuntamento. Squadre in campo ad Atlanta il prossimo primo Agosto alle 19:30 ora locale. Per i tifosi in Italia appuntamento all‘1:30 del 2 agosto. Per iniziare il mese che porterà all’avvio del campionato di Serie A, con una grande sfida. Quelle a cui la Juventus è – ormai – abituata.