La Roma espugna Napoli e consegna mezzo scudetto alla Juventus

Per capire lo stato d’animo che si vive in questi istanti a Napoli dopo il pesante ko interno con la Roma (2-4) basta guardare le facce increduli dei tifosi partenopei, quella stessa incredulità che aveva sul volto Dybala quando si è reso conto di aver segnato il memorabile gol della vittoria della Juventus, all’Olimpico, con la Lazio in una partita ormai finita e destinata al pareggio. Un colpi da campione quello dell’argentino, imitato poco dopo da Dzeko che a Napoli ha fatto ricredere i tifosi giallorossi con una doppietta di pregevole fattura.

Napoli a terra e non basta un Insigne molto ispirato ad evitare il peggio. Al San Paolo è andato in scena un classico del calcio dove la squadra sfavorita fa un figurone e il Napoli che sognava una vittoria limpida per continuare a sognare piange su una sconfitta deludente e inaspettata. Ben si adattano a questo canovaccio le scene finali dei tifosi partenopei con le mani sul viso e lo sguardo incredulo di chi sognava ben altro finale.

A questo punto non sarà facile per il Napoli dimenticare una serata del genere. Per Sarri sarà una settimana difficile da gestire. Dalla possibile gloria a un’altra delusione cocente. L’unica nota positiva per il Napoli, il ritorno in campo di Milik, un’arma in più per provare a fermare il monopolio juventino