La Roma risponde all’Inter la Lazio tentenna

Una Roma autoritaria a Crotone con molto turn-over da parte di Eusebio Di Francesco riesce nonostante qualche svarione difensivo a portarsi via tre punti fondamentali per la corsa Champions.

La partita sempre in mano e mai in difficoltà se non in due, tre occasioni dove i difensori giallorossi si sono addormentati con il pallone tra i piedi e hanno così permesso agli uomini di Zenga di avvicinarsi pericolosamente alla porta sempre ben difesa da un Allison sempre più insuperabile.

La squadra ha mostrato maturità e consapevolezza della sua forza, e ha avuto la meglio.

Con questa vittoria difende con i denti il suo terzo posto e fa capire che sarà difficile disarcionarla.

Stasera invece la Lazio non riesce ad avere la meglio su un Bologna ben messo che passa subito in vantaggio e rende difficile la vita ad una Lazio forse schierata senza un preciso equilibrio a centrocampo che fa fatica ad arginare le folate bolognesi specie nel primo tempo.

Ottenuto il pari la Lazio dà l’impressione di sfondare ma i felsinei non si scompongono più di tanto alzando un muro a centrocampo e non facendo giocare in libertà la squadra di mister Inzaghi.

Il secondo tempo Immobile e compagni spingono sempre ma neanche i cambi portano ii vantaggio voluto dal mister che farà arrabbiare Felipe Anderson per averlo sostituito come si è ben visto al momento del cambio.

Un’altra grana da risolvere per mister Inzaghi oltre ad un rigore non concesso, ma questo ormai non fa più notizia, e il pensiero di trovarsi quinta in classifica in una settimana di gioia per aver passato il turno in quel di Kiev.

Speriamo che la sosta serva per ricaricare le batterie e il cervello per non mollare a questo punto cruciale della stagione.