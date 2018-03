Lazio-Benevento, dove vedere il match in diretta tv e live streaming oggi 31/03

Tra i tanti match che si giocheranno questo pomeriggio, spicca Lazio-Benevento. All’Olimpico si affronteranno due formazioni in un momento di forma non certo invidiabile: i biancocelesti allenati da Inzaghi, infatti, non vincono in campionato da tre partite -l’ultimo successo risale al 25 febbraio, quando la Lazio superò per 0-3 il Sassuolo- durante le quali hanno raccolto 2 pareggi contro Cagliari e Bologna e una sconfitta contro la Juventus; le streghe di De Zerbi, invece, dopo l’illusoria vittoria contro il Crotone non sono riusciti a dare continuità alle loro prestazioni, perdendo le successive tre partite contro Inter, Fiorentina e Cagliari -quest’ultima in realtà è stato un vero e proprio suicidio, dal momento che il Benevento conduceva il match per 1-0 fino al 91′, salvo poi permettere ai sardi di siglare due gol in 5 minuti-. La Lazio, poi, rincorre un successo che in casa ormai manca da troppo tempo, esattamente dal 19 febbraio, quando i biancocelesti prevalsero sul Verona per 2-0 con doppietta di Immobile. Il Benevento, invece, è ancora alla ricerca della prima gioia lontano dal Vigorito, dove ha sempre perso. L’unico precedente tra le due squadre risale alla partita d’andata del 23 agosto in occasione della quale la Lazio travolse le streghe per 5-1.

Dove vedere in diretta tv e live streaming Lazio-Benevento

Lazio-Benevento sarà visibile sia sulla piattaforma satellitare di Sky al canale Sky Calcio 2 (252), sia sul digitale terrestre grazie al servizio offerto da Mediaset Premium, sul canale Premium Calcio 1 (388). Il match potrà essere seguito anche in streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go e Premium Play.