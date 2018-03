Il calcio e la tecnologia non si separano. Il 3 Marzo rappresenterà nel collettivo immaginario, una giornata storica per il mondo del calcio. Oggi, L‘IFAB , l’organizzazione che ha il potere di scegliere le regole di gioco e le innovazioni dell’intero sistema calcistico, sia nazionale che internazionale, ha deciso di adottare la VAR al mondiale in Russia 2018.

La proposta, era arrivata qualche giorno prima dall’attuale presidente della FIFA, Gianni Infantino, che si era detto fiducioso del possibile utilizzo del Video Assistant Referees. La Var, secondo il presidente Infantino , si è resa protagonista, in questi ultimi due anni di tantissime decisioni riuscendo ad ottenere oltre il 99% di successi. Oltre a mettere in chiaro errori, difficilmente visibili durante il corso della partita sia da arbitro che da assistenti e TV, cercherà di ridurre anche le numerose polemiche.

La moviola sarà utilizzata per decidere le stesse casistiche adottate in italia: gol/no gol, rigore/ non rigore, rosso diretto, scambi di persona, cercando di interferire il meno possibile sullo sviluppo del gioco.

Tutto ciò rappresenta una novità importantissima, la settimana scorsa si era esposta la lega spagnola, che adotterà la VAR il prossimo campionato, no definitivo invece da parte del presidente della UEFA Ceferin all’introduzione in Champions League.