24′- Tiro di Wellbwck con Donnarumma che para la conclusione.

23′- Corner non andato a buon fine la palla passa all’Arsenal.

22′- Traversone di Suso che viene deviato in corner.

20′- Ozil per Miktharyan ma poi la palla termina sul fondo e l’azione pericolosa dell’Arsenal in area finisce male.

19′- Monreal in area ma Borini salva su di lui.

18′- Fuorigioco di Cutrone.

17′- Colpo di testa di Romagnoli poi passa a Rodriguez ed entrambi salvano il Milan da un’azione pericolosa degli inglesi in area di rigore.

15′- Traversone di Calhanoglu ma la difesa dell’Arsenal spazza la palla fuori dall’area.

13′- L’Arsenal controlla la sfera e il Milan riparte di contropiede.

9′- Esce per infortunio Koscielny ed entra Chambers.

7′- Fuorigioco di Mkhtharyan.

4′- Bellerin calcia da posizione ravvicinata e la palla termina di poco fuori a lato.

2′- Andreè Silva colpo di testa alto sopra la traversa.

1′- Iniziato il match.

19:52- FORMAZIONE UFFICIALE ARSENAL (4-3-2-1): Ospina; Chambers, Mustafi, Koscielny, Kolasinac; Ramsey, Xhaka, Wilshere; Mkhitaryan, Welbeck, Ozil. All.: Wenger.

19:50- FORMAZIONE UFFICIALE MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All.: Gattuso.

19:45- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Arsenal-Milan. Tra poco conosceremo le scelte dei due alleantori Wenger e Gattuso.

18:05- PROBABILE FORMAZIONE ARSENAL (4-3-2-1): Ospina-Ballerin-Mustafi-Koscielny-Monren-Wishere-Xhaka-Ramsey-Mkhitaryan-Ozil-Wellbeck. All. Wenger

18:00- PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2): G. Donnarumma-Borini-Bonucci-Romagnoli-R. Rodriguez-Suso-Kessie-Montolivo-Calhanoglu-A. Silva-Cutrone. All. Gattuso



Ritorno degli ottavi di Europa League con il Milan che gioca in Inghilterra a Londra contro l’Arsenal. La gara dell’Emirates Stadium si è trasformata in un’impresa dopo il 2-0 degli inglesi a San Siro. Gattuso però ci crede ancora e richiama tutti a dare il tutto e per tutto in campo. Il tecnico rossonero ci prova con la coppia Andreè Silva-Cutrone. Saranno loro principalmente con i gol a ribalatare il pesante svantaggio dell’andata. tra difesa e centrocampo ci sarà un po’ di turnover. A destra, nella retroguardia rossonera con i soliti quattro elementi, Fabio Borini dovrebbe spuntarla sul colombiano Cristián Zapata; in mezzo al campo, con Franck Kessié dovrebbe esserci Riccardo Montolivo al posto di Lucas Biglia. Gli esterni saranno Suso e Çalhanoğlu. Inizialmente partirà dalla panchina Bonaventura.

Nella fila dell’Arsenal, Wenger recupera, rispetto la gara del Meazza, gli esterni di difesa titolari, gli spagnoli Héctor Bellerin e Nacho Monreal, che dovrebbero prendere il posto, sulle corsie esterne dell’inglese Chambers e del bosniaco Kolasinac. Per quanto riguarda gli altri reparti, tutto confermato con Wellbeck unica punta sostenuto dall’amico Mlhhirtaryan e dal genio del tedesco di origine turca Ozil.