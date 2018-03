LIVE Chievo-Sampdoria, risultato in tempo reale: le probabili formazioni

15:00- PROBABILE FORMAZIONE CHIEVO (4-4-2): Sorrentino-Cacciatore-Tomovic-Bani-Gobbi-Castro-Radovanovic-Hetemaj-Giaccherini-Stepinski-Inglese. All. Maran

14:55- PROBABILE FORMAZIONE SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano-Sala-Silvestre-Ferrari-Murru-Linetty-Torreira-Praet-Ramirez-Quagliarella-Zapata. All. Giampaolo

Partita delicata Chievo-Sampdoria per gli uomini di Maran. I gialloblù rischiano di essere risucchiati nelle ultime tre posizioni se quelle dietro dovessero fare risultato. Da una parte la Samp vuole tornare alla vittoria visto che Atalanta e Fiorentina si sono avvicinate alla corsa al settimo posto ultimo utile per l’Europa League. Resta vivo il sogno Europa League, ma l’imperativo è invertire il trend, per continuare ad inseguire l’Europa. Per il Chievo non saranno presenti alla sfida Bastien, Dainelli e Jaroszynski. Maran pare intenzionato ad insistere sul 4-4-2: Birsa ancora sacrificato, fiducia a Stepinski e Inglese, protagonisti dell’illusoria rimonta di San Siro. Giaccherini giocherà a sinistra mentre Stepinski a destra e centrale sarà Inglese. A lui il modo di trovare il gol e scardinare la difesa blucerchiata.

Dall’altro canto Giampaolo deve fare a meno di Barreto, e Kowniacki, entrambi alle prese con guai muscolari. Quagliarella non è al meglio, ma dovrebbe stringere i denti. Zapata il solito partner d’attacco, Ramirez – nettamente avanti su Alvarez – proverà ad innescarli. A centrocampo con Torreira giocheranno Linetty e Praet che dopo un infortunio ritorna per dare una grossa mano ai blucerchiati. In attacco il tridente Ramirez-Quagliarella-Zapata che vogliono tornare al gol.