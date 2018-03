45′- L’arbitro non dà recupero e fa terminare il primo tempo.

43′- Punizione battuta da Messi che si infrange sulla barriera.

42′- Atterrato Suarez, punizione per il Barça.

40′- Tiro di Correa fuori area dal limite, ma la palla termina alta sopra la traversa.

36′- GOOOOLLLL!!! 1-0 Siviglia con Vasquez che insacca e segna il gol del vantaggio dopo l’assist di Correa.

33′- Cross del Siviglia Piquè mette fuori, respingendo.

31′- Fermato Messi a limite dell’aria

29′- Corner per il Siviglia che non mette in mezzo e con la palla che termina alta.

26′- Coutinho in area di rigore impatta sul pallone e lo perde.

24′- Tiro di Coutinho che termina fuori.

21′- Messi tiro da fuori che va di poco a lato.

18′- Coutinho fermato prima del tiro dai difensori del Siviglia.

16′- Colpo di testa di Muriel che termina di poco alto sopra la traversa.

14′- Tiro d Correa che termina in corner.

12′- Messi fermato da Lenglet che anticipa l’argentino.

10′- Tiro di Nzonzi che viene murato dalla difesa blaugrana.

7′- Messi fermato dalla retroguardia andalusa.

5′- Tiro di Coutinho che termina fuori.

3′- Luis Suarez slalom della difesa ma non riesce a tirare perchè murato.

1′- Iniziato il match.

20:16- FORMAZIONE UFFICIALE SIVIGLIA (4-2-3-1): Sergio Rico, Kjaer, Lenglet, Banega, Correa, Nzonzi, Navas, Escudero, Muriel, Vazquez, Mercado. All. Montella

20:15- FORMAZIONE UFFICIALE BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen, Piquè, Rakitic, Iniesta, Suarez, Dembélé, Coutinho, Paulinho, Jordi Alba, Sergi Roberto, Umtiti. All. Valverde

20:10- Amici di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Siviglia-Barcellona. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Montella e Valverde.

19:02- PROBABILE FORMAZIONE SIVIGLIA (4-2-3-1): Sergio Rico-Layon-Lenglet-Kjaer-Escudero-N’Zonzi-Banega-Nolito-Vazquez-Muriel-Correa. All. Montella

19:00- PROBABILE FORMAZIONE BARCELLONA (4-4-2-): Ter Stegen- Sergio Roberto-Piqué-Umiti-Jordi Alba-Rakitic-Paulinho- Dembele-Coutinho-Messi-Luis Suarez. All. Valverde

Ostacolo Siviglia per il Bsrcellona di Valverde che tra qualche giornata potrebbe anche vincere la Liga. Dopo la vittoria all’Old Trafford che ha regalato la sfida contro il Bayern in Champions, gli andalusi sono caduti in casa del Leganes aumentando così il loro svantaggio sul Valencia quarto ora distante ben 14 punti. Nessun trend da segnalare nelle ultime gare interne dei biancorossi. Sanabria out per squalifica. Montella schiererà il 4-3-3 con Correa favorito su Nolito e Muriel su Ben Yedder.

Barcellona che arriva in terra andalusa con grande serenità visti i 16 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid che danno grande sicurezza per il successo finale in Liga. Le preoccupazioni di Valverde sono più in chiave Champions e su come gestire al meglio questo turno post nazionali. Sedici risultati utili consecutivi per i blaugrana che cercano una vittoria importantissima a Siviglia per sbancare il Pique Sanchez Juan. Messi sembra non stare molto bene ed è in forse. Accanto a lui ci dovrebbero essere Coutinho e Luis Suarez. Ottimo quindi per il Siviglia l’assenza di Messi. A centrocampo Dembele e Paulinho agiranno dietro al solito tridente.