Lotta Scudetto Juve-Napoli, i calciatori preferiscono la Vecchia Signora

La Juventus, da 6 anni ormai, è l’unica squadra e società che in Italia ha spadroneggiato in Serie A, da quando ha lo stadio di proprietà, ha vinto a dir poco facilmente lo Scudetto. Dal Milan, alla Roma, passando per il Napoli, nessuna formazione è riuscita a strappargli il Tricolore dalla maglia, facendo diventare a dir poco noioso e monotono il massimo campionato italiano.

Quest’anno sembra che, a 9 giornate dal termine, la Vecchia Signora per ottenere il settimo titolo di fila (che sarebbe un record) debba combattere ancora un po’ con il Napoli di Maurizio Sarri che sembra non volersi arrendere, nonostante sia stato primo in classifica fino a due giornate fa e la sua rosa sia di molto inferiore ai bianconeri. Un’eventuale vittoria azzurra sarebbe un evento straordinario e parecchi esperti, opinionisti ed ex calciatori, hanno anche dimostrato la loro simpatia per gli azzurri.

Alcuni calciatori ancora in attività, invece, non la pensano così. Basta pensare al pensiero di alcuni giocatori Sassuolo che, in tweet o interviste, hanno promesso battaglia per fermare il Napoli nel match pasquale di sabato ed aprire la strada alla Juve oppure a Radja Nainggolan che, in un’intervista al quotidiano romano Il Tempo, preferirebbe che la Juventus vincesse il Tricolore nonostante le precedenti frecciate.