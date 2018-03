Malaga-Barcellona, blaugrana alla Rosaleda per rinsaldare il primato in Liga

L’FC Barcelona alla prova della Rosaleda, un campo che ultimamente non è stato dei più amici. Rimane nel ricordo dei tifosi blaugrana la doppia sconfitta in campionato della scorsa stagione, dove la caduta rovinosa a Malaga per due a zero, la cui seconda partita consecutiva disastrosa di Mathieu sentenziò praticamente la Liga a favore dei blancos.

Questo è un Barça diverso da quello sgangherato e sbilanciato della scorsa temporada. E diverso è anche il Malaga, che quest’anno annaspa sempre più in fondo alla classifica. Ma non per questo la squadra malaguena è meno pericolosa. Tutt’altro. E’ come un naufrago che si dibatte disperatamente per evitare di andare a fondo. Proprio questo è il pericolo maggiore di questa sfida tra la prima e l’ultima della classe. Partite insidiose, viscide, subdole, dove la capolista ha tutto da perdere, mentre l’avversario può solo raccogliere applausi in caso di una buona prestazione.

Assenti Leo Messi per la terza paternità (nel pomeriggio di oggi è nato Ciro) e Iniesta per infortunio, Valverde schiera un undici in cui entrano Dembélé e Paulinho. Probabilmente schierato con il solito 4-4-2, il Barça scenderà in campo con Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi; Rakitic, Paulinho, Busquets, Coutinho; Suarez, Dembélé in attacco.