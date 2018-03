Malagò, il rinnovo di Astori e l’ingaggio alla famiglia. Gaffe del presidente del Coni, la Fiorentina chiede rispetto

E’ stata smentita (o meglio non confermata) dalla Fiorentina la dichiarazione del presidente del Coni, nonché commissario straordinario della Lega Calcio, Giovanni Malagò stando alla quale il club gigliato avrebbe pensato di rinnovare il contratto del compianto Davide Astori e destinare l’ingaggio alla famiglia. Si è trattato, di fatto, di una gaffe o, si presume, di una fake news rilanciata con eccessiva fretta dallo stesso Malagò. Con un comunicato ufficiale, la società viola ha risposto così alle indiscrezioni a riguardo: “La Fiorentina, ancora sotto choc per il drammatico momento, chiede silenzio e rispetto, da parte di tutti.”

Malagò, il rinnovo di Astori e l’ingaggio alla famiglia

A margine dell’assemblea della lega di serie A, il commissario straordinario Giovanni Malagò ha confermato le indiscrezioni sul fatto che la Fiorentina avrebbe presto rinnovato il contratto a Davide Astori. Tutto ciò sarebbe avvenuto dopo la partita contro l’Udinese del 4 marzo. Ebbene sì il suo ingaggio sarebbe stato devoluto alla bambina e alla compagna del calciatore, scomparso inaspettatamente nella notte tra sabato e domenica.

Astori era il secondo giocatore più pagato nella rosa a inizio stagione e percepiva 1,3 milioni al mese più i bonus. Contento e commosso Malagò che dopo l’assemblea ha rilasciato alcune dichiarazioni: ” Prima di tutto abbiamo iniziato l’assemblea facendo un lungo applauso alla memoria di Davide Astori. L’abbraccio in particolare è andato ai dirigenti della Fiorentina, giovedì ci saranno i funerali a cui non mancherò. E’ una storia che ha lasciato il l’intero mondo del calcio senza parole, e rimango convinto che ieri era doveroso fermarsi.Mi dispiace per le persone che hanno viaggiato per seguire le trasferte delle squadre, ma la decisione è stata condivisa ed era importante in quel momento trasmettere dei valori, soprattutto in rispetto della famiglia di Davide”. E sul rinnovo del contratto:” Ho molto apprezzato il gesto di particolare sensibilità, della famiglia Della Valle che ha rinnovato il contratto a Davide Astori, il cui riscontro economico andrà devoluto alla figlia e alla compagna. E’ un gesto grandioso.”