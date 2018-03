Colpo di scena all’Old Trafford con il Siviglia che riesce a qualificarsi espugnando il teatro dei sogni. Impresa galattica per Montella e i suoi che ora si troveranno tra le prime otto d’Europa. Doppietta di Ben Yedder che subentra a Muriel e riesce a beffare per ben due volte De Gea. I Red Devils hanno provato a recuperare per qualificarsi, ma ormai il 2-0 secco degli andalusi ha tagliato le gambe agli uomini di Mourinho. Ai Red Devils rimane solo il campionato e la FA Cup. Di sicuro secondi in classifica parteciperanno di nuovo alla prossima Champions.



90’+3′- Termina con l’ammonizione di Rashford il match.

90’+1′- Ben Yedder non sfrutta l’occasione di trovarsi a tu per tu con il portiere De Gea e spara alto invece di sorpassarlo e insaccare in rete.

90′- Ci saranno tre minuti di recupero.

89′- Entra Geis ed esce Correa.

87′- Ammonizione per Correa dopo un fallo irregolare a un giocatore del Manchester.

85′- Ben Yadden tira in area ma la palla termina di poco a lato.

82′- GOOOLLLLL!!!!! 1-2 Manchester con Lukaku che viene imbeccato in area da Matic riesce a beffare Rocio.

81′- Punizione per il Manchester con Young ma la palla termina fuori.

79′- Ammonito Ben Yadder per aversi tolto la maglia.

78′- GOOOOLLLLL!!!!!! 0-2 Siviglia con Ben Yedder che approfitta di un cross dalla destra di Correa mette la palla in rete.

76′- Entra Mata per Valencia. Martial subentra a Lingard.

73′- GOOOLLLL!!!! 0-1 Siviglia con Ben Yedder che approfitta dell’assist di Sanabria e calcia la palla in rete.

72′- Entra Ben Yedder ed esce Muriel.

70′- Grande difesa del Siviglia e niente da fare per lo United che viene bloccato in ogni sua azione da rete.

67′- Tiro a giro di Rashford che termina di poco a lato.

65′- Lo United pressa alto per trovare il gol del vantaggio e della qualificazione.

64′- Rashford si incarica del tiro dalla bandierina: cross teso che viene allontanato di testa da N’Zonzi.

62′- Tiro di Lukaku che viene deviato dalla schiena di Lenglet in angolo.

60′- Entra Pogba ed esce Fellaini.

59′- Tiro a giro di Fellaini che termina di poco a lato.

57′- Sanchez calcia in area di rigore, ma Lenglet si immola sulla conclusione dell’ex Barcellona.

54′- Rashford tiro in area di rigore degli andalusi ma termina fuori dallo specchio della porta.

53′- Ancora Lingard che tira sulla trequarti ma Rico para anche la sua conclusione.

51′- Escudero ferma Lingard al momento del tiro. Siviglia si difende ancora una volta benissimo.

49′- Bailly ferma Correa al momento del tiro e fa ripartire l’azione.

47′- Lukaku in area di rigore fermato da Kjaer.

46′- Tiro di Rashford che termina di poco alto.

45′-Iniziata la ripresa.

SECONDO TEMPO

45’+1′- Terminata la prima frazione.

45′-Un minuto di recupero viene dato dall’arbitro.

44′-Calcio d’angolo di Rashford, Vazquez libera l’area con un colpo di testa.

42′-Gioco che riprende con un tiro di Fellaini che termina di poco a lato.

40′-Gioco fermo per cure a Escudero.

39′-Corner battuto da Sanchez che non trova nessuno in area di rigore.

38′-Sanchez crossa con un pallonetto, ma la palla termina troppo alta per tutti e viene recuperata da Rico in presa alta.

34′-Tiro di Banega ampliamente a lato.

31′-Mercado ferma Sanchez al momento del suo colpo di testa che andava a rete.

29′-Langlet ferma Lukaku al momento del tiro.

28′-Tiro di Muriel ravvicinato in area con il portiere De Gea che para la conclusione.

25′-Calcio d’angolo di Rashford diretto a centro area, ma N’Zonzi è ben posizionato ed allontana la sfera.

23′-Gli andalusi alzano la loro difesa e limitano le azioni dei Red Devils.

21′-Rashford crossa dalla destra per Lingard, anticipato di testa da Lenglet.

19′-Smalling chiude il varco a Sarabria e fa ripartire l’azione allo United.

16′-Conclusione di Vasquez che termina alta sopra la traversa.

14′-Tiro di Muriel alto sopra la traversa.

11′-Valencia sbaglia l’intervento ma Vasquez non ne approfitta e tira fuori.

9′-Colpo di testa in torsione di Correa che termina di poco a lato.

7′-Rico para il calcio di punizione a Young.

5′-Banega viene ammonito entrando duro su Sanchez.

4′-Leaglet mura il tiro di Rashford con la palla che termina in corner.

2′-Cross di Lukaku per Lingard che riesce a tirare ma senza vedere la porta.

1′-Match iniziato.



20:35- FORMAZIONE UFFICIALE MANCHESTER UTD (4-2-3-1):De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; Matic, Fellaini; Lingard, Sanchez, Rashford; Lukaku. All.Mourinho

20:30- FORMAZIONE UFFICIALE SIVIGLIA (4-2-3-1): Sergio Rico; Mercado, Lenglet, Kjaer, Escudero; Banega, N’Zonzi; Sarabia, Vazquez, Correa; Muriel. All. Montella



20:25-Amci di Supernews benvenuti alla diretta scritta di Manchester Utd-Siviglia. Tra poco conosceremo le scelte dei due allenatori Mourinho e Montella.



Champions League. Partita ancora tutta aperta quella tra Manchester e Siviglia. Dopo lo 0-0 dell’andata gli inglesi ci provano a vincere in casa e qualificarsi per i quarti di finale. Basta solo un gol e almeno sulla carta non sembra difficile per i Red Devils segnarolo vista la lista di campioni che ha in rosa. Lo stesso anche per il Siviglia che segna tanto ma subisce anche molto e quest’ultima cosa potrebbe farla capitolare all’Old Trafford. Sarà la prima volta di Montella come allenatore in casa dei Red Devils.

I Red Devils devono solo portare a casa l’intera posta in palio per brindare al passaggio del turno mentre ai biancorossi basterebbe anche un pareggio con gol per eliminare José Mourinho. Il tecnico portoghese è in dubbio se mettere Pogba o Matic stasera. Per il resto poche novità con De Gea fra i pali, Valencia e Young sugli esterni e Smalling e Baily al centro della difesa. In attacco ci sarà Romelu Lukaku supportato alle spalle da Sanchez con Mata e Rashford sulle fasce. Per quanto riguarda il Siviglia non ci sarà Jesus Navas, ultimamente adattato terzino. Possibile lo spostamento sulla corsia di Mercado con Kjaer e Lenglet i centrali. Invece al posto di Juan Jessus non giocherà e sulla sinitra potranno N’Zonzi e Mercado.



PROBABILE FORMAZIONE MANCHESTER UTD (4-2-3-1):De Gea-Valencia-Baily-Smalling-Young-Mctominay-Matic-Mata-Sanchez-Rashford-Lukaku. All. José Mourinho

PROBABILE FORMAZIONE SIVIGLIA (4-2-3-1): Sergio Rizzo-Mercado-Kjaer-Lenglet-Escudero-Pizarro-N’Zonzi-Sarabia-Banega-Correa-Muriel. All. Vincenzo Montella.