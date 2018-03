Marzo 2018 | SuperNews al lavoro per voi!

Interviste, dirette FB, nuove rubriche, personaggi ed iniziative che hanno arricchito il lavoro quotidiano di SuperNews nel mese di Marzo.

Intervista biliardino di Marzo:

Prosegue la nostra Intervista Biliardino mensile. Il format ha trovato ampio consenso sia da parte vostra sia da parte delle personalità dello sport invitate. Protagonista dell’intervista di marzo, il giornalista di Sky, Paolo Assogna che ha svelato qualche retroscena di calcio mercato incalzato dal nostro autore Simone Meloni.

Eccovi il video dell’intervista:

Vuoi intervistare il prossimo ospite della Intervista Biliardino? Inviaci la tua candidatura, sara’ sufficiente essere un autore senior (autore che scrive sulla testata da almeno 3 mesi).

Record visite giornaliere dell’ultimo anno!

33.743 le visite registrate sabato 17 marzo. Questi i tre articoli più letti.

La Milano Sanremo firmata da Luca Santoro

La Moto GP di Matteo Cartolano

Il live testuale di Juve Spal curato da Lorenzo Carini

Complimenti e grazie ai nostri autori! Lavoreremo costantemente per battere il record.

Diretta Facebook

Ebbene si, quando un ospite arriva in redazione viene subito colpito dalla professionalità dei ragazzi che lavorano in un clima informale e divertente. Cosi abbiamo deciso di chiedere a Paolo Assogna di intrattenersi per una diretta FB che ci ha concesso con entusiasmo.

Siamo lieti di condividerla con voi ancora una volta:

La diretta Facebook con Paolo Assogna a SuperNews





Rubrica Millenials nel pallone

Con l’intervista di Marco Verdelli a Federico Mastropietro, talento della Virtus Francavilla si apre la nuova rubrica di SuperNews, Millenials nel Pallone, dedicata ai giovani talenti del calcio italiano nati dal 1999 al 2002.

Siamo contenti di poter dare spazio ai nostri futuri campioni e vi ringraziamo per aver partecipato attivamente sia nella scelta del nome sia nelle proposte che affollano la casella di posta del direttore!

Potete proporci chi intervistare e vi daremo il supporto necessario.

Clicca Qui per leggere l’intervista a Mastropietro



