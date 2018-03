Mercato Inter, arrivano le conferme sull’arrivo di Lautaro Martinez

Il nome di Lautaro Martinez è ormai da messi associato all’Inter; il giovane attaccante argentino del Racing Avellaneda sta stupendo tutti, in patria ma non solo, con le sue prestazioni e la convocazione in Nazionale, per le prossime amichevoli che vedranno la Seleccion a incrociare anche l’Italia ne è stata una diretta conseguenza.

Su Martinez, come detto, l’Inter si è mossa da tempo, con diversi viaggi in Argentina del Direttore Sportivo Ausilio e l’intermediazione da Milano del Vice Presidente Javier Zanetti; da non sottovalutare neanche il ruolo di Diego Milito, oggi dirigente del Racing.

Da alcune settimane ormai,di fatto dopo la chiusura del mercato di Gennaio, si parla di accordo raggiunto e del conseguente arrivo a Milano di Martinez nella prossima estate; la mancanza del’ufficialità ha tuttavia continuato ad alimentare voci che vedrebbero altre società europee interessate al calciatore. Ultima in ordine temporale il Borussia Dortmund.

Voci alle quali l’Inter, forte probabilmente degli accordi già presi, non ha mai replicato; a tranquillizzare l’ambiente nerazzurro ha pensato il presidente della società argentina, Victor Blanco: “Martinez giocherà con l’Inter. Sfortunatamente per noi l’offerta del Borussia Dortmund è arrivata troppo tardi. Al 99% il trasferimento è fatto“.

Dal ritiro della Nazionale anche lo stesso Martinez ha confermato le parole del suo attuale presidente: “Mancano solo dei dettagli, che credo sistemeremo la prossima settimana“.

A completare il cerchio anche le parole di Rolando Zarate, che di Martinez è l’agente: “E’ impossibile che vada in Germania, ad Agosto sarà presentato dall’Inter“.