Mercato Inter, ecco le cifre del trasferimento di Lautaro Martinez

Ormai non ci sono più misteri; Lautaro Martinez sarà un calciatore dell’Inter.

Le dichiarazioni delle scorse ore del presidente del Racing Avellaneda, del procuratore del calciatore e dello stesso Martinez, dal ritiro della Nazionale argentina, hanno confermato una notizia ormai nell’aria da tempo;l’Inter avrà un nuovo attaccante da affiancare a Mauro Icardi nella prossima stagione.

A ricostruire i passi della vicenda, chiarendo anche i termini dell’accordo tra Racing e Inter ha pensato il presidente della società argentina, Victor Blanco: “Noi non volevamo vendere Martinez; su di lui puntavamo molto. La prima società a farsi viva è stata l’Atletico Madrid, ma i 12 milioni che ci hanno offerto erano troppo pochi. Per noi valeva più di 20 milioni“.

A quel punto ecco l’inserimento, decisivo, dell’Inter, che ha messo sul piatto una cifra complessiva che si aggira intorno ai 25 milioni di Euro, fissando anche una clausola rescissoria da 111 milioni di Euro.

Cifra confermata dall’agente del calciatore Beto Yaquè, che ha anche rivelato come sia stata la volontà del calciatore a fare la differenza: “Abbiamo parlato anche col Borussia Dortmund, anche andando in Germania, ma Lautaro ha scelto l’Inter. I dirigenti nerazzurri ci hanno detto che puntano molto sul ragazzo“.

Sempre dalle parole del procuratore di Martinez si scopre un piccolo segreto, ossia la volontà di Spalletti di cambiare modulo e passare, verosimilmente al 4-3-1-2; Candreva e Perisic avvisati?