Mercato Inter, si segue il giovane argentino Cuello

Dopo Lautaro Martinez, per il quale manca l’ufficialità ma che resta un obbiettivo più che concreto per la prossima stagione,l’Inter continua a guardare al mercato argentino.

Sul taccuino di Walter Sabatini c’è il nome di Tomas Cuello; classe 2000, centrocampista offensivo dell’Atletico Tucuman, è stato il primo calciatore “millennials” a fare il suo debutto prima nel campionato argentino e poi nella Coppa Libertadores.

A sponsorizzarlo in Europa ha pensato un certo Leo Messi, che con Cuello ha avuto la possibilità di condividere anche un paio di allenamenti della nazionale argentina; le parole della Pulce sono bastate a destare l’interesse di Porto e Siviglia, alle quali si è accodata l’Inter che però parrebbe aver impresso una decisa accelerata; i nerazzurri possono contare anche sulle positive relazioni di Dario Baccin, osservatore nerazzurro e reduce da un tour proprio in Sudamerica.

Nelle intenzioni della società nerazzurra ci sarebbe la volontà di acquistare il calciatore,per poi lasciarlo in prestito aduna altra società di Serie A, per consentire a Cuello di ambientarsi con calma nel nostro campionato; il calciatore sembrerebbe gradire questa possibilità e per Sabatini si tratterebbe di una operazione molto simile a quella che ha riguardato la scorsa estate il talento Colidio, oggi impegnato con la primavera dell’Inter nel Torneo di Viareggio.