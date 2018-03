Mercato Roma, Alisson rinnoverà a fine stagione, ecco tutti i dettagli

Mercato Roma, il club giallorosso è pronto a prolungare il contratto al portierone brasiliano Alisson. Il numero uno giallorosso è nel mirino dei top club europei, e, soprattutto in questi giorni, circola la voce di un interessamento del Real Madrid di Florentino Perez che sarebbe disposto a offrire alla Roma ben 60 milioni per portare il brasiliano a difendere i pali dei Blancos. Proprio per questo il DS Monchi starebbe pensando di prolungare il contratto del portiere della Seleçao, senza inserire nessuna clausola rescissoria.

Arrivato nella capitale nel luglio del 2016 per 8 milioni di euro, il portiere brasiliano classe 92, ha difeso i pali della squadra giallorossa solo ed esclusivamente nelle partite di coppa, facendo il secondo in campionato al polacco Wojiciech Szczesny. Con il mancato riscatto della Roma dall’Arsenal per il portiere polacco, Alisson diventa il portiere titolare, dimostrando il suo grandissimo talento, essendo uno dei portieri più forti della serie A.

Cresciuto nelle giovanili dell’International di Porto Alegre, esordisce in prima squadra nel 2013, con cui vince per 5 volte consecutive il campionato Gaucho, totalizzando 44 presenze subendo 44 reti. Alisson fa il suo esordio con la nazionale brasiliana nel 2015 in occasione della gara di qualificazione ai mondiali del 2018 contro il Venezuela, e da allora è il portiere titolare della Seleçao. La Roma vuole giocare di anticipo rinnovando il contratto del portiere brasiliano, che, visto le prestazioni eccellenti in questa stagione, potrebbe essere uno dei protagonisti con la nazionale brasiliana ai prossimi mondiali di Russia, facendo lievitare ancora di più il suo valore.