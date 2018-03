Mercato Roma, non solo Cristante, ecco tutti gli obiettivi di Monchi per rinforzare il centrocampo

Mercato Roma, oltre a Bryan Cristante dell’Atalanta, il DS Monchi non è mai fermo e continua a monitorare altri giovani interessanti. Tra gli indiziati dello spagnolo c’è il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella, uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico italiano. Il centrocampista classe 97 è apprezzato da tutte le big del nostro campionato, ed ecco che la squadra giallorossa potrebbe inserirsi prepotentemente, senza escludere la possibilità di una vera e propria asta per aggiudicarsi il talento sardo. Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, Nicolò Barella è dotato di un ottima visione di gioco, oltre che di una notevole dinamicità e aggressività, caratteristiche che gli permettono di ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Il giovane sardo, inoltre, è stato premiato per due anni consecutivi (2012 e 2013) come miglior centrocampista italiano classe 97.

GLI ALTRI OBIETTIVI DI MONCHI – La Roma, visto il costo del cartellino di Cristante giudicato troppo caro, circa 35 milioni, percorre altre piste ma non è detto che quella che porta a Barella sarebbe meno cara. Ma gli obiettivi per rinforzare il centrocampo giallorosso non finiscono qui, Monchi, infatti, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe chiuso il primo colpo della prossima estate, il giovane croato Ante Coric della Dinamo Zagabria per circa 12 milioni di euro, eletto in patria come il nuovo Modric. Il ventunenne classe 97, non escluderebbe l’arrivo di un altro centrocampista, anche perché, come caratteristiche tecniche, andrebbe a rinforzare il centrocampo della Roma nel ruolo di regista nel post Daniele De Rossi.

Un altro nome che la dirigenza giallorossa tiene sotto osservazione, è il centrocampista portoghese del Monaco Joao Moutinho, il cui contratto in scadenza a giugno 2018 non sarà rinnovato con la società del Principato. Il portoghese classe 86, potrebbe essere un rinforzo notevole a parametro zero soprattutto per la sua esperienza internazionale, in quanto vanta 103 presenze con la nazionale lusitana e un europeo vinto in Francia nel 2016.