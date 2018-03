Milan, cammino da Europa!

Un Milan decisamente più cinico, che offre, soprattutto, un bel gioco. Di conseguenza, arrivano i risultati e le soddisfazioni. Come la finale conquistata, ieri sera, in Coppa Italia: eliminata la Lazio ai rigori, i rossoneri affronteranno la Juventus. Un traguardo davvero molto importante, e il merito va sicuramente al tecnico Rino Gattuso, il quale ha saputo ricompattare il gruppo e fare in modo che la squadra ritrovasse quell’entusiasmo perduto, tanto desiderato e cercato dal popolo milanista.

Ora il Milan si diverte, e vince. Imbattuto da 13 partite, in tutte le competizioni; non succedeva dal lontanissimo dicembre 2009. Insomma, sta ritornando pian piano la squadra dei vecchi tempi, e che coincidenza, di quella rosa faceva parte proprio un certo Rino Gattuso. Lo spirito è quello giusto, così come lo è il sentiero intrapreso. Lo dimostrano i 18 punti conquistati nelle ultime 7 gare di campionato: soltanto uno il pari, nella trasferta di Udine (1-1 il 4 febbraio), e ben 6 vittorie. Numeri da grande, tenendo conto che nella classifica dell’anno solare è al secondo posto, a 19 punti. Meglio solo i partenopei, con 21. Dati alla mano, questa squadra può veramente ambire alla competizione europea,più importante, che conosce meravigliosamente: la Champions (vinte 7). Sette sono anche le lunghezze che separano il Milan dal quarto posto, occupato attualmente dai cugini nerazzurri (51 punti). Domenica sera c’è un’occasione ghiotttissima per i rossoneri, che potrebbero accorciare questo gap proprio nel derby contro l’Inter.

Una partita diversa dalle altre, certo rimane sempre la gara dell’anno, ma questa volta può significare tanto. Sulla sponda rossonera si cercherà di continuare la corsa, e sognare in grande; sull’altra invece, ci saranno dei tentativi di svolta.

Milan, se dovessi fare tredici?