Milan-Chievo si gioca allo stadio San Siro con fischio di inizio previsto alle ore 15.00: la gara tra i rossoneri ed i clivensi è valida per la ventinovesima giornata di Serie A.

Il tecnico dei padroni di casa, Gattuso, intende proseguire la strisca positiva in campionato, scrollandosi di dosso la brutta figura della doppia sfida in Europa League contro l’Arsenal. Il posto per la qualificazione alla prossima Champions è ad un passo: servirà continuità e risultati utili per cullare un sogno che, considerato il pessimo inizio di stagione dei rossoneri, sembrava davvero compromesso.

Il Chievo, d’altronde, ha necessariamente bisogno di punti preziosi in ottica salvezza: il passo falso nel derby della scorsa settimana contro l’Hellas impone scelte importanti, al fine di evitare di essere così risucchiati nell’accesa lotta per non retrocedere.

🎙 Rino Gattuso’s press conference in a minute ⏱

Rivivi la conferenza del Mister in 1 minuto #MilanChievo pic.twitter.com/HlXX3s5Sbg — AC Milan (@acmilan) 17 marzo 2018

Dove vedere Milan-Chievo in diretta tv e live streaming

L’incontro valido per la ventinovesima giornata di Serie A tra Milan-Chievo è possibile seguirlo attraverso la piattaforma satellitare Sky, ai canali Sky Sport 1, Sky Sport Mix e Sky Calcio 1, con diretta a partire dalle ore 14.45 e telecronaca affidata a Federico Zancan, mentre l’ex rossonero Massimo Ambrosini si occuperà del commento tecnico.

La gara sarà visibile anche su digitale terrestre Mediaset Premium, al canale Premium Calcio 1 e Premium Calcio 1 HD con diretta a partire dalle ore 13.55.

In entrambi i casi è disponibile una applicazione per smartphone, tablet e laptop: nella fattispecie SkyGo per gli abbonati alla piattaforma satellitare, mentre Premium Play in caso contrario.

Inoltre sarà possibile seguire Milan-Chievo su Serie A Tim TV attraverso la piattaforma ElevenSports ad un prezzo decisamente irrisorio, raggiungibile attraverso il sito internet ufficiale. Anche in questo caso è disponibile un’app dedicata per dispositivi Android e Ios, che può essere scaricata sui principali market store.

Le probababili formazioni di Milan-Chievo

Gattuso dovrà rinunciare ad Abate, Romagnoli a causa di un affaticamento muscolare, Calabria ed in ultimo Kalinic: il tecnico di Corigliano Calabro deve ancora sciogliere i dubbi sull’impiego del modulo, con il 4-3-3 che sembra essere in vantaggio rispetto agli altri. A supporto di Donnarumma portiere inamovibile, agiranno Bonucci e Zapata centrali, con Borini e Rodriguez ai lati; centrocampo con Biglia nel ruolo di playmaker, Kessié e Bonaventura. Attacco composto da Cutrone unica punta supportato da Suso e Calhanoglu.

Maran non ha non convocato Meggiorini per qualche acciacco fisico: Giaccherini in pole per sostituirlo. La formazione sarà grosso modo simile a quella che è uscita sconfitta dal derby contro l’Hellas, unica incertezza riguarda l’impiego di uno tra Danielli e Tomovic, con il primo che sembra essere preferito rispetto al secondo.

Ecco le probabili formazioni di Milan-Chievo:

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Borini, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

CHIEVO (4-3-2-1): Sorrentino; Cacciatore, Bani, Dainelli, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj; Birsa, Giaccherini; Inglese.