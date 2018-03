Milan-Inter, caos biglietti: mancati rimborsi per i nerazzurri, lite tra i club

Milan-Inter è derby anche fuori dal campo. Dopo le polemiche tra i due club di Milano riguardanti la data di recupero della stracittadina, Milan e Inter si giocano tutto anche in biglietteria. Nuovo caos anche sul fronte biglietti. La questione è nata riguardo ai rimborsi dei biglietti per chi, il 4 aprile alle ore 18.30 non potrà assistere alla partita ma aveva acquistato in precedenza il biglietto per la sfida che doveva essere giocata a marzo.

Milan-Inter: il derby è già iniziato

All’inizio della prossima settimana si capirà qualcosa in più riguardo la posizione del Milan. In realtà il club rossonero era stato abbastanza chiaro: i biglietti di marzo sarebbero stati validi anche per il match del 4 aprile o, in alternativa, sarebbe stato possibile il cambio del nominativo e addirittura una sorta di “buono” per altre partite casalinghe del Milan. Quest’ultima proposta non è andata a genio alla tifoseria nerazzurra che si sarebbe trovata ospite nelle partite a San Siro del Milan a “gufare” o a fare da spettatore non troppo interessato. Non un vero rimborso dunque.

Per questo motivo l’Inter ha fatto una controproposta. I nerazzurri hanno infatti chiesto un rimborso diretto ai propri tifosi proponendo magari di rimettere in vendita i biglietti rimborsati e coprendo l’eventuale differenza. In questa maniera però la tifoseria rossonera non sarebbe stata trattata allo stesso modo in quanto il Milan proponeva ai propri tifosi solamente un voucher.

Da qui le polemiche, la lite tra i due club e il mancato accordo. Ecco perché sembra che nelle ultime ore lo stesso club di Corso Vittorio si sia mosso per rimborsare di tasca propria i tifosi interisti che non potranno assistere a Milan-Inter del 4 aprile.

L’Inter infatti, dopo la totale chiusura rossonera, starebbe pensando di risarcire a proprie spese i tifosi nerazzurri che saranno assenti mercoledì 4. Una scelta che in società ritengono giusta e doverosa nel rispetto dei sostenitori che per tutta la stagione hanno supportato in maniera fantastica la squadra anche nei momenti non felici. La partita tra Milan-Inter è già iniziata.